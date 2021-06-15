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15.06.2021 05:48
Рубрика: Власть

Углерод впишут в отчет

Принят закон об ограничении выбросов парниковых газов
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8480)
Госдума приняла закон об ограничении выбросов парниковых газов. Как отмечается в пояснительной записке к документу, он формирует необходимую правовую основу для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов.
Крупные предприятия будут реализовывать проекты по сокращению вредных выбросов. Фото: РИА Новости www.ria.ru Крупные предприятия будут реализовывать проекты по сокращению вредных выбросов. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Крупные предприятия будут реализовывать проекты по сокращению вредных выбросов. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Абрамченко: Углеродный след от атомной энергетики близок к нулю

Крупнейшие эмитенты выбросов парниковых газов (более 150 тыс. т эквивалента углекислого газа на первом этапе до 2024 года) должны будут готовить обязательную углеродную отчетность. Остальные предприятия смогут представлять углеродную отчетность на добровольной основе.

Актуализация климатической повестки обусловлена введением в ЕС трансграничного углеродного регулирования (ТУР). В результате дополнительного налога на отечественных экспортеров лягут дополнительные расходы, что скажется и на конечной цене товаров и услуг для потребителя. Согласно оценкам KPMG, при базовом варианте нагрузка для российских экспортеров составит 33,3 миллиарда евро в 2025-2030 гг. Поэтому уже сейчас деловое сообщество предлагает совместно с государством выработать комплекс мер для снижения соответствующих издержек. "ИПЕМ в сотрудничестве с РСПП отслеживает все детали формирования ТУР в ЕС и проводит оперативный анализ с точки зрения рисков для российской экономики", - рассказал генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян. В ИПЕМ считают, что реализация последних предложений в формировании европейской системы трансграничного углеродного регулирования может привести к тому, что экспортеры продукции будут в значительной мере оплачивать функционирование самой системы вместо борьбы с изменением климата.

"Наш низкоуглеродный топливно-энергетический баланс является нашим очевидным, но пока не используемым преимуществом. К примеру, доля экологически чистых АЭС и ГЭС занимает до 40 процентов в выработке российской электроэнергии. Учитывая, что экспортируемые товары потребляют всего 20 процентов от всей производимой электроэнергии, мы как минимум можем обеспечить подтверждение чистоты реализуемой на экспорт продукции", - отмечал ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

Доля экологически чистых АЭС и ГЭС занимает до 40 процентов в выработке электроэнергии в РФ

Российские компании уже приступили к внедрению "зеленых" технологий. Так, например, "Сибур" ведет поставки энергии с Адыгейской ветроэлектростанции, а золотодобывающая компания "Полюс" заявила о полном переходе на потребление энергии от возобновляемых источников через систему "зеленых сертификатов". Кредитные организации все охотнее идут навстречу подобным проектам. "Мы видим возможности к расширению продуктов устойчивого финансирования для поддержки российских компаний", - отметил председатель правления Росбанка Илья Поляков.

Фото: iStock
На смену углеродам придет микс источников энергии

Как полагает заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров, в нашей стране сокращать выбросы дешевле, чем в ЕС, поэтому Россия смогла бы выиграть от введения полноценных рыночных инструментов сокращения выбросов и интеграции их с европейскими. "Бизнес опасается углеродного регулирования, так как видит в нем дополнительную налоговую нагрузку. Однако есть множество способов сделать такое регулирование фискально нейтральным. Есть значительный потенциал для внедрения цен на углерод в налогообложение энергетики. Например, при частичной замене НДПИ на налог на потребление энергии с его дифференциацией по источникам энергии в зависимости от их углеродного следа создаются стимулы к энергосбережению и использованию более чистых источников энергии, но это не приводит ни к росту фискальной нагрузки на бизнес в целом, ни к повышению энергетических цен", - резюмирует эксперт.

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