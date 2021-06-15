В России упростили получение лицензий на перевозки водным транспортом

Лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом можно оформить через портал госуслуг. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, новый порядок оформления лицензий позволит сэкономить время на получение разрешительных документов и затраты, связанные с необходимостью лично посещать ведомства.

"Помимо этого, возможность воспользоваться сервисом положительно влияет на дальнейшее развитие транспортных и туристических услуг в России. Важно, что это отразится и на качестве жизни наших граждан - пассажиров, совершающих поездки внутренним водным и морским транспортом. А таких у нас более 17 млн человек в год", - заявил вице-премьер.

Значительную долю перевозок внутренним водным и морским транспортом составляют социально-значимые муниципальные маршруты - паромные переправы и регулярные перевозки. Например, в Якутии по одному из маршрутов регулярных перевозок пассажиропоток за три года составил более 1,5 млн человек.

По данным Минтранса, за последние три года выдано и переоформлено 1330 лицензий на осуществление такой деятельности. Ежегодно за услугой обращаются более 500 заявителей.

"Совместно с Минтрансом России и подведомственными ему органами власти мы подготовили новый план перевода госуслуг в транспортной сфере в цифровой вид. В целом до конца 2022 года планируется завершить вывод на портал более 30 госуслуг. Среди них - выдача различных специальных разрешений и лицензий на перевозки, выдача удостоверений личности моряка и свидетельств членам экипажей гражданских воздушных судов, и многие другие", - рассказал замглавы Минцифры Андрей Черненко.