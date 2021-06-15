За последние семь лет, с 2013 по 2020 год, добровольцев в России стало на 13 процентов больше, посчитали в Минэкономразвития России. Пандемия вывела волонтерское движение на новый уровень. Только в рамках акции "МыВместе" волонтерами стали около 119 тысяч человек, а помощь получили более 3,2 миллиона.

Минэкономразвития России подсчитало, что в России около 7,5 миллиона человек вовлечены центрами поддержки волонтерства на базе НКО, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую деятельность. Ведомство также подготовило Концепцию развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года. Документ предполагает работу по совершенствованию законодательства в сфере привлечения труда добровольцев, обобщение лучших практик по привлечению волонтеров к работе в различных отраслях.

Уровень добровольческого движения в России остается еще низким по сравнению с другими странами, отмечают эксперты, но уверенный рост числа добровольцев внушает оптимизм.

"Раньше люди узнавали о волонтерстве и благотворительности будучи зрелыми личностями. Сейчас уже школьникам проводят уроки добра, рассказывают, как можно помогать в столь юном возрасте, почему это важно. Поэтому среди подрастающего поколения процент людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность, в дальнейшем будет намного выше", - считает руководитель проекта "+1Люди" Римма Бичурина.

У многих школьников участие в добровольческих акциях вошло в привычку. Например, участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - каждую субботу проводят с пользой: помогают пожилым учителям, заботятся об окружающей природе, занимаются с ребятами младшего школьного возраста. К акции "Добрая суббота" каждую неделю присоединяются десятки тысяч школьников по всей стране. А направление "Делай добро!" конкурса "Большая перемена" стало одним из самых популярных среди учеников 8 - 10 классов.

Минэкономразвития подготовило Концепцию развития добровольчества до 2025 года

"Активно добровольческой деятельностью занимаются и "серебряные" волонтеры - люди в возрасте 55 лет и старше. Для многих из них добровольчество - это возможность оставаться молодым, чувствовать себя нужным, это общение с единомышленниками и участие в совместных активностях", - рассказывает директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталия Мандрова.

Пандемия серьезно повлияла на волонтерское движение России. Люди, которые до этого времени даже не задумывались о помощи другим, в 2020 году стали добровольцами.

"Мы выполняли задания для волонтеров все самые тяжелые пять первых месяцев с начала карантинных ограничений, - делится основатель и руководитель волонтерской благотворительной организации "Помоги Просто" Илья Минаев. - Вместе с другими благотворительными организациями и волонтерскими движениям собирали, готовили и отвозили каждый день еду в несколько медучреждений Санкт-Петербурга. Иногда по два раза в день".

По словам директора Союза волонтерских организаций и движений (СВОД) Владимира Хромова, пандемия вызвала серьезный эмоциональный всплеск, стало очевидно, что пожилым людям нужна помощь, они находятся в большой опасности. Но сейчас, когда острая фаза пройдена, волонтерские организации ощущают отток людей.

Одна из проблем добровольческого движения в России, по мнению эксперта, в его неоднородности. Больше всего волонтеров в поисково-спасательных бригадах, в экологических движениях, а социальных волонтеров и добровольцев в правозащитных организациях не так много. Никто не пытается состыковать решение конкретных социальных проблем с развитием системы социального волонтерства, говорит эксперт.

Люди, которые до пандемии не задумывались о помощи другим, в 2020 году стали добровольцами

"Когда пандемия пошла на спад, люди вернулись к своей обычной жизни, и пошел отток волонтеров. С одной стороны, мы поняли, что можем быстро мобилизовать большое количество волонтеров из числа молодых людей, студентов, с другой - пандемия подсветила, что много пожилых людей и инвалидов недополучают помощи на дому. Помощь ограничивается работой социальных работников, но люди нуждаются в большей заботе", - рассказал Владимир Хромов.

По словам главы СВОД, в пандемию практически прекратилось посещение волонтерами социальных и медицинских учреждений из-за требований по изоляции. Фактически этот сегмент уничтожен, на его восстановление после отмены ограничений уйдет до года.

"Сейчас в московские больницы, пансионаты для пожилых и психоневрологические диспансеры волонтеры не приходят. Требования по анализам волонтерам выполнить нереально. Сами администрации учреждений очень заинтересованы в помощи добровольцев, но правила установлены Роспотребнадзором, и игнорировать их госучреждения не могут", -говорит Владимир Хромов.

58 процентов волонтеров, зарегистрированных на информационной платформе "Добровольцы России", это молодежь в возрасте 18 -24 лет

Часть волонтеров попыталась немного "компенсировать" свое отсутствие. Например, фонд "Старость в радость" закупил планшеты, ноутбуки, роутеры для более чем 80 учреждений. Волонтеры смогли навещать пожилых людей онлайн, продолжать их поддерживать, когда поездки строго запрещены.

"А добровольческое движение "Даниловцы" прямо сейчас собирают средства на сайте "+1Люди" на развитие похожей программы, чтобы дети в детских домах и пожилые люди в домах престарелых не чувствовали себя одинокими и забытыми, пока волонтерам нельзя их посещать, как раньше", - говорит Римма Бичурина.

Часто, прежде чем стать волонтером, необходимо обучение, понимание основ. Появляется все больше курсов по теме добровольчества, но этот образовательный канал все еще недостаточно развит, считают эксперты.

В сфере социального волонтерства, в больницах, детских домах, домах престарелых высок риск эмоционального выгорания. Нужна доступная психологическая поддержка для волонтеров. Например, такую помощь волонтерам и сотрудникам НКО оказывает организация "Вдох". Но это мало, таких опций для добровольцев должно становиться больше.

Владимир Хромов отмечает, что сейчас в секторе идет консолидация, объединение усилий и выработка единых стандартов. Из минусов - нет акцента государственной политики на социальное волонтерство, а лишь ресурсов некоммерческих организаций не хватает для решения проблем. "Акцент делается на патриотическом воспитании и молодежной политике, а сектор зрелых людей и пожилых волонтеров охвачен гораздо меньше", - резюмирует директор СВОД.