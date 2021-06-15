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В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia дешевле 3000 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
15.06.2021,  
12:06
Фото: HMD Global Фото: HMD Global
Фото: HMD Global

Компания HMD Global начала продажи в России кнопочного телефона Nokia 110 4G, поддерживающего работу в сетях четвертого поколения.

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Новинка позволяет передавать голосовые данные посредством 4G (VoLTE), обеспечивая более высокое качество голосовой связи. Nokia 110 4G также оснащен встроенной камерой, фонариком, FM-радиоприемником и MP3-плеером. Поддерживается установка карт памяти microSD объемом до 32 Гб, есть выход в интернет и классические игры.

Телефон также умеет проговаривать тексты на экране и действия пользователя, что пригодится людям с ослабленным зрением. Емкость аккумулятора составляет 1020 мАч.

Nokia 110 4G. Фото: HMD Global

Также в продажу поступил его "младший брат" - Nokia 105 4G. Он также поддерживает VoLTE, выход в интернет и игры - различия со старшей моделью лишь в отсутствии у него MP3-плеера.

Nokia 105 4G. Фото: HMD Global

Nokia 105 4G продается в России по цене 2690 рублей, 110 4G доступен за 2990 рублей.

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