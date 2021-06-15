В США погибла актриса из "Клиент всегда мертв" Лиза Бейнс

Американская актриса Лиза Бейнс умерла 15 июня, чуть менее месяца не дожив до своего 66-летия, в палате интенсивной терапии. Об этом сообщает NYP.

Как уточнено, причиной смерти артистки, добившейся большого успеха в театре и на ТВ, стала черепно-мозговая травма, полученная в результате ДТП - женщину сбил скутерист в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке.

Бейнс, проживавшая в Лос-Анджелесе, впервые после начала пандемии приехала в Нью-Йорк и отправлялась на встречу со своей "женой" и друзьями в ресторан, когда на Амстердам-авеню артистку протаранил скутер, не прекратив при этом движения и скрывшись с места инцидента. Подозреваемый до сих пор не арестован, уточнили изданию в полиции.

Бейнс родилась 9 июля 1955 года в Огайо, выросла в Колорадо. Сниматься начала в 1984-м: "Уравнитель", Бонни - первая любовь персонажа Тома Круза в "Коктейле", Мэллори из "Молодых стрелков", "SOSатели Малибу", "Отчаянные домохозяйки", "Звездный путь. Дальний космос 9", "Орвилл", "Мастера секса", "В объятиях смерти", Виктория из "Клиент всегда мертв", "Жизнь продолжается" - всего более восьмидесяти проектов