Фантастический сериал "Орвилл" закрывается

Фантастический сериал Hulu "Орвилл" (The Orville), не смешная пародия на фантастические эпопеи, главным образом - "Звездный путь", закрывается после третьего сезона.

Об этом сообщает The Cinema Spot. Пока причина закрытия не названа, но, судя по всему, авторы шоу изначально планировали ограничиться лишь тремя сезонами.

Впрочем, издание тут же уточняет, что четвертый сезон вполне может и выйти, но уже на каком-то другом сервисе - "такое постоянно происходит".

Создатель "Орвилла" - Сет Макфарлейн, номинант и лауреат многочисленных премий, знакомый нам по "Гриффинам" и "Американскому папаше!" Он играет капитана Эда Мерсера, возглавившего разношерстную команду комического корабля из - людей и инопланетян. Среди которых, например, рептилоид-гомосексуалист с мужем, меланхоличный искусственный человек, озабоченная гигантская сопля и бывшая жена. С которой капитану пришлось расстаться после того, как она изменила ему с пришельцем, источавшим ударные феромоны. К слову, далее под обаяние коварного гуманоида попал и сам Мерсер.

Первый сезон шоу вышел в сентябре 2017-го, второй - в декабре 2018-го. Третий, состоящий из одиннадцати эпизодов, обещан на текущий год.