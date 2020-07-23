Объявлена дата премьеры новых сезонов "Симпсонов" и "Гриффинов"

Студия Fox объявила даты выходов новых серий очередных сезонов своих анимационных долгожителей "Симпсоны" и "Гриффины". А также их более молодого соратника - "Закусочной Боба". И пандемия им вообще не препон.

Согласно EW, вечером 27 сентября зрителей ждут премьеры 32-го сезона похождений желтушного семейства, а следом - девятнадцатый сезон "Гриффинов" и одиннадцатый "Закусочной". Плюс второй сезон новичка - стартовавшей в прошлом году анимационной комедии "Благословите Хартов" (Bless the Harts).

Издание обращает внимание: в то время, как производство большинства сериалов было из-за распространения новой коронавирусной инфекции приостановлено, анимационные шоу от пандемии практически не пострадали. Поскольку их команды оперативно переключились на удаленку.

Ранее сообщалось, что в "Симпсонах" и "Гриффинах" белые актеры не будут озвучивать черных персонажей.