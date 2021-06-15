В странах ЕАЭС вводится запрет на экспорт гречихи

Вслед за Россией коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение ограничить экспорт гречихи с территории стран ЕАЭС.

Ограничения вводятся, как и в России, по 31 августа 2021 года. Полный запрет на вывоз гречихи будет действовать на экспорт гречихи из Армении, Беларуси, Киргизии и России. Для Казахстана сохранят небольшую квоту в размере 4,2 тыс. тонн.

Как подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, гречиха имеет приоритетное значение для обеспечения продовольственной безопасности государств-членов ЕАЭС.

Напомним, экспорт гречихи и продукции из нее в России введен с 5 июня по 31 августа 2021 года. На фоне высоких экспортных цен поставки гречихи за рубеж серьезно выросли. Правительство рассчитывает, что ограничения на вывоз позволят оставить нужный объем гречихи внутри страны и стабилизировать цены на гречку для российских потребителей. Но если до сих пор возможность экспортировать у российских производителей теоретически сохранялась через страны ЕАЭС (за счет открытых границ между нашими странами), теперь и ее не станет.

По данным консалтинговой компании "НЭО Центр", помимо России, основными экспортерами гречки в СНГ являются Казахстан и Беларусь. Но их объемы экспорта в 7-8 раз меньше, чем у России. При этом, как и в России, цены на гречку за последние несколько месяцев серьезно выросли в Казахстане.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на начало июня на внутреннем рынке России цены на гречиху от производителей в Алтайском крае (основной производитель гречихи) складываются на уровне 62-64 тыс. рублей за тонну. При этом, например, в начале сентября прошлого года они составляли около 50,38 тыс. рублей за тонну. С начала года пиковых значений цены достигли в 20-х числах апреля - более 68,6 тыс. рублей за тонну. Но затем пошли вниз. При этом, по словам заместителя генерального директора ИКАР Ирины Глазуновой, это далеко не самые высокие цены на гречиху в России: исторический максимум был достигнут в конце февраля-начале марта 2011 года - 87,5 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой пик - 80 тыс. рублей за тонну был зафиксирован в конце апреля 2016 года, отмечает эксперт.

По данным Росстата, в магазинах гречка с начала 2021 года к 7 июня подорожала на 8%.

В 2020 году в России собрали 892 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году. Внутреннее потребление гречки в России ожидается на уровне 400 тыс. тонн, говорит Ирина Глазунова. По данным экспертов, в прошлом сезоне было вывезено из страны 79 тыс. тонн гречихи, а в этом - уже более 200 тыс. тонн.