Как художники прошлого понимали историю? Какие герои интересовали их? Это важно для нас, видящих былое их зрением.

По словам Ивана Есина, исполнительного директора Фонда "Моя история", Третьяковская галерея, Патриарший совет по культуре, центр "РОСИЗО", организуя выставку "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского", хотели привлечь внимание к одному из главных героев нашей истории, 800-летие которого отмечалось. Но живописи, достойной Александра Невского, оказалось не так много - в то время как на темы истории России, начиная с ее Крещения, писали многие выдающиеся художники. Вдохновленные фигурой святого князя, организаторы создали уникальный проект - подробное исследование истории страны ее художниками, соединившее под одной крышей полотна из десятков музеев - и не музеев - со всей России, и из запасников, и прежде не покидавших родные стены.

В залах Западного крыла Новой Третьяковки на Крымском Валу соединилось прежде несоединимое и восстановилась, хотя бы на время, историческая справедливость. В разделе "Древняя Русь. Легенды и были" - два знаменитых эскиза Васнецова на тему Крещения Руси, созданных для Владимирского собора в Киеве. Картон с князем Владимиром в купели - из Третьяковки, с Владимиром, вздымающим крест, - из Нижегородского художественного музея. В зале, посвященном Смутному времени, три небольших полотна Михаила Скотти середины XIX века - из Третьяковской галереи, музеев Нижнего Новгорода и Сергиева Посада - на время выставки соединились в триптих.

"Герои Смутного времени", "От Петра Великого до Екатерины Великой", "Московское царство. Иоанн Грозный" - каждый зал выставки позволяет с той или иной точностью проникать в психологию времени, о котором идет рассказ, - и в психологию художника. И дать "картинку" времени и людей, когда-то живших.

"Герои Смутного времени", "От Петра Великого до Екатерины Великой" - каждый зал выставки позволяет дать "картинку" истории

Полотно Григория Угрюмова "Призвание Михаила Романова на царство": велеречивая, пафосная подача, герои полны воодушевления, все в духе эпохи. Картина Клавдия Лебедева "Василий Блаженный" - белый старик в белых одеждах, никакой убогости, достоинство и любовь, а вериги мы поначалу и не замечаем.

В конце XIX - начале XX века художники работали и как археологи, читали исторические труды, изучали костюмы и нравы.

Перов, работая над "Судом Пугачева", стремясь к точности, ездил искать типажи в Оренбург и на Урал. На картинах, безусловно, могли быть сочиненные сцены, образы, композиции (Гришка Отрепьев, конечно, не прыгал в окно, как на картине Мясоедова), но бытовые подробности тут точные. И потому для нас эти картины, как и представленные на выставке "Меньшиков в Березове" Сурикова, "Съезд князей в Уветичах" Иванова, "Кончина митрополита Филиппа" Неврева и другие шедевры русского искусства, которыми полна экспозиция, как окна в прошлое.

По два зала было предоставлено организаторами русской батальной картине - и эпохе Ивана Грозного. По словам кураторов, ни их желания, ни политическая конъюнктура тут ни при чем - таков был выбор художников и писателей прошлого.

В конце XIX века многих интересовала уникальная, располагающая к драматизму и резким поворотам сюжетов личность Грозного, - и вот перед нами словно сцена из "Князя Серебряного" А.К. Толстого, сверкающая золотом и характерами героев: престарелый царь Иоанн, разложивший перед английским послом Горсеем свои сокровища.

Батальная картина в свое время так просто взяла на себя функции исторической. Россия участвовала во многих войнах, и художники, чтоб избежать штампов исторической живописи, шли набираться мастерства в "батальные" классы: изображение боя позволяло не напрягать фантазию, а, при кропотливой подготовке, делать из картины документ. Пусть и на две стены: на огромном полотне Верещагина "Перед атакой" - сгорбившиеся, переглядывающиеся, крестящиеся русские солдаты, готовящиеся бежать под турецкими пулями к стенам Плевны. А напротив - такого же формата "После атаки": поляна у лазарета, усеянная выжившими в кровавых бинтах.

Батальная картина в свое время просто взяла на себя функции исторической

Хронология выставки заканчивается наступлением эпохи революций, а выставку завершает образ, писавшийся не для храма, - архангел Михаил, атакующий злобное воинство. Образ рубежа на сломе эпох.

За ним пошла новая жизнь и новая живопись.