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15.06.2021 20:28
Рубрика: В мире

В Турции из-за наплыва желающих привиться рухнула система записи на прием

Текст: Константин Волков

После того, как вечером 14 июня министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в своем Twitter, что с 15 июня все госслужащие и работники, имеющие государственную страховку SGK, могут начать прививаться от коронавируса, система записи на вакцинацию оказалась перегружена, и днем 15 июня обрушилась. Об этом сообщает турецкий новостной портал Haberler.

Фото: iStock
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Только за последние 24 часа было введено 1,118 миллиона доз вакцины. Таким образом, в Турции одну дозу получили уже порядка 36 миллионов человек, это почти половина населения страны.

В настоящее время в турецких соцсетях активно обсуждаются сложности при записи на вакцинацию.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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