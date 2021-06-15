В Турции из-за наплыва желающих привиться рухнула система записи на прием

После того, как вечером 14 июня министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в своем Twitter, что с 15 июня все госслужащие и работники, имеющие государственную страховку SGK, могут начать прививаться от коронавируса, система записи на вакцинацию оказалась перегружена, и днем 15 июня обрушилась. Об этом сообщает турецкий новостной портал Haberler.

Только за последние 24 часа было введено 1,118 миллиона доз вакцины. Таким образом, в Турции одну дозу получили уже порядка 36 миллионов человек, это почти половина населения страны.

В настоящее время в турецких соцсетях активно обсуждаются сложности при записи на вакцинацию.