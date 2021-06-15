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15.06.2021 19:20
Рубрика: В мире

Уколись и пой

Британцам предложили песни для вакцинации
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
Министр культуры Великобритании Оливер Дауден решил поддержать тех, кто планирует привиться от коронавируса, и составил список песен, которые могли бы взбодрить ожидающих своей очереди на укол.
В провинции Сычуань в КНР выпустили песню Get Jabbed Quick - "Быстро уколись", которую поют врачи в белых халатах. Фото: China sichuan provincial commission of health В провинции Сычуань в КНР выпустили песню Get Jabbed Quick - "Быстро уколись", которую поют врачи в белых халатах. Фото: China sichuan provincial commission of health
В провинции Сычуань в КНР выпустили песню Get Jabbed Quick - "Быстро уколись", которую поют врачи в белых халатах. Фото: China sichuan provincial commission of health

В список "Песни для вакцинации", о котором сообщает издание Politico, вошли композиции разных эпох и музыкальных направлений. Какими соображениями руководствовался Дауден при его составлении, можно только догадываться. Например, песню легендарной группы Queen "Don t stop me now" - "Не останавливай меня сейчас", очевидно, нужно слушать непосредственно перед уколом, также как и композицию американки Пэт Бенатар "Hit me with your best shot", что можно перевести как "Ударь меня своим лучшим уколом". Некоторые из песен, судя по всему, должны хвалить стратегию вакцинации правительства. Например, "You Make My Dreams come true" ("Ты осуществляешь мои мечты") Hall & Oates или "We Are The Champions" ("Мы чемпионы") Queen. В действительности на сегодняшний день в Британии 62 процента населения привились от коронавируса, но две дозы получили 44,6 процента населения. В стране планируется перенести запланированное на 21 июня снятие антиковидных ограничений на более поздний срок, чтобы больше жителей успели сделать второй укол. В списке Даудена есть композиции, которые намекают на результат: "Feeling good" ("Чувствую себя хорошо") Нины Симон. Но не все песни имеют столь очевидное объяснение. Например, песня "Just Can t Get Enough" ("Мне все мало") от Depeche Mode, по мнению журналистов Politico, "звучит так, как будто кто-то может хотеть больше доз вакцины, чем требуется", а "Can t Stop The Feeling" ("Не могу перестать чувствовать") Джастина Тимберлейка "предполагает наличие сохраняющихся симптомов COVID-19".

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