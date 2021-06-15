Велма из "Скуби-Ду" станет лесбиянкой и азиаткой

Объем непоруганных святынь белого гетеросексуального меньшинства вновь снизился: только что в очередной раз качнулся и пал очередной хлипкий бастион. Как передает ScreenRant, Велма, одна из основных персонажей важной поп-культурной франшизы "Скуби-Ду", теперь не только лесбиянка, но еще и азиатка.

По имеющейся информации, расу героини актуально сменят для "сольного" спин-оффа Велмы для стриминга HBO Max.

Уже известно, что озвучит ее 41-летняя американская "бодипозитивная" комик индийского происхождения Минди Калинг (Келли Капур из "Офиса").

По словам президента Warner Bros. Global Kids Тода Ашейма, в "Велме" также предстанут другие центральные фигуранты историй - Шэгги, Фред и Дафна. А вот привычных пса и их прославленного фургона, напротив, не будет.

При этом Айшем, выступая на онлайн-конференции TV Kids Summer Festival 2021, посулил раннее невиданный, непривычный зрителю взгляд на героев. (Страшно вообразить, какой.) В то время как характер Велмы будет пересмотрен и вовсе радикально.

Дата премьеры этого всего пока не озвучивалась.