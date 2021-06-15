Владимир Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в России

Президент России Владимир Путин продлил до 30 сентября запрет на выдворение из России иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, "до 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ", не принимаются решения о принудительном выдворении, депортации или передачи другому государству по договорам о реадмиссии. Мораторий не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу нацбезопасности России.

Напомним, прежний срок этих послаблений истекал 15 июня.