Власти Марокко смягчили условия въезда для россиян

Власти Марокко смягчили правила въезда для россиян: с 15 июня для пересечения границы достаточно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Министерство иностранных дел Марокко разделило страны на две группы - "А" и "В". Россия вошла в первую группу, где фиксируется улучшение эпидемической ситуации.

"Список "А" включает все страны с положительными показателями в отношении контроля эпидемиологической ситуации, в частности распространения вариантов вируса", - говорится в сообщении МИД королевства.

В ведомстве уточнили, что обладатели иностранных сертификатов о вакцинации будут получать те же преимущества, что и получатели препаратов в Марокко.

В группу "В" вошли страны, в которых зафиксировано большое количество вариантов вируса или отсутствуют точные статистические данные об эпидемиологической ситуации. Жителям этих стран при въезде в Марокко потребуется получить либо "исключительное разрешение" перед поездкой, либо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, после чего также обязательна десятидневная медицинская изоляция.