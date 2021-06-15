Власти Словении объявили об окончании эпидемии в стране

Эпидемия COVID-19 в Словении подошла к концу, заявили в минздраве этой страны. При этом действие ограничительных мер еще сохраняется, а вакцинация населения продолжается.

"С завтрашнего дня в Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена, - передает РИА Новости заявление министра здравоохранения Янеза Поклукара. - Так, вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации".

Как уточнили в министерстве, одну дозу разных вакцин получили 769 248 жителей Словении, полную иммунизацию прошли 551 906 совершеннолетних граждан. В больнице с диагнозом COVID сейчас находятся всего 122 человека, что не так много для двухмиллионного населения Словении.