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15.06.2021 12:59
Рубрика: Власть

Возраст покупки охотничьего оружия могут поднять до 21 года

Текст: Татьяна Замахина
Госдума рассмотрит инициативу о повышении до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия, а также огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны. Поправка на эту тему получила рекомендацию от комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Данную норму предлагается принять при рассмотрении во втором чтении законопроекта о новых основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Правило о запрете продавать указанные виды оружия гражданам моложе 21 года будет иметь ряд исключений. До этого возраста ружья смогут продавать:

  • - прошедшим и проходящим на момент покупки военную службу,
  • - служащим в государственных военизированных организациях,
  • - имеющим воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Кроме того, с 18 лет охотничье оружие смогут приобретать представители коренных малочисленных народов, работники юридических лиц с особыми уставными задачами. Либо профессиональные охотники, если они имеют такой статус уже в таком юном возрасте.

Еще одно исключение: с 18 лет можно будет приобрести охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом.

С 18 лет по-прежнему можно будет приобретать: газовое, спортивное, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие для ношения с национальными костюмами и казачьей формой.

Между тем нынешнее законодательство уже запрещает продажу гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения тем, кому не исполнился 21 год.

Ранее сообщалось, что с инициативой о повышении с 18 до 21 года возраста приобретения ряда категорий оружия выступил Госсовет республики Татарстан.

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