Возраст покупки охотничьего оружия могут поднять до 21 года

Данную норму предлагается принять при рассмотрении во втором чтении законопроекта о новых основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.
Правило о запрете продавать указанные виды оружия гражданам моложе 21 года будет иметь ряд исключений. До этого возраста ружья смогут продавать:
- - прошедшим и проходящим на момент покупки военную службу,
- - служащим в государственных военизированных организациях,
- - имеющим воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.
Кроме того, с 18 лет охотничье оружие смогут приобретать представители коренных малочисленных народов, работники юридических лиц с особыми уставными задачами. Либо профессиональные охотники, если они имеют такой статус уже в таком юном возрасте.
Еще одно исключение: с 18 лет можно будет приобрести охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом.
С 18 лет по-прежнему можно будет приобретать: газовое, спортивное, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие для ношения с национальными костюмами и казачьей формой.
Между тем нынешнее законодательство уже запрещает продажу гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения тем, кому не исполнился 21 год.
Ранее сообщалось, что с инициативой о повышении с 18 до 21 года возраста приобретения ряда категорий оружия выступил Госсовет республики Татарстан.