За сутки в России подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6805

2 Московская область 1135

3 Санкт-Петербург 902

4 Республика Бурятия 205

5 Нижегородская область 192

6 Воронежская область 174

7 Ростовская область 155

8 Свердловская область 146

9 Республика Крым 140

10 Красноярский край 122

11 Иркутская область 116

12 Кировская область 115

13 Саратовская область 111

14 Ленинградская область 107

15 Пермский край 106

16 Краснодарский край 105

17 Брянская область 104

18 Ульяновская область 94

19 Смоленская область 93

20 Республика Саха (Якутия) 92

21 Тверская область 92

22 Новосибирская область 92

23 Республика Башкортостан 92

24 Челябинская область 88

25 Волгоградская область 87

26 Кемеровская область 86

27 Хабаровский край 83

28 Архангельская область 80

29 Ярославская область 80

30 Омская область 79

31 Калининградская область 78

32 Ханты-Мансийский автономный округ 78

33 Пензенская область 77

34 Мурманская область 69

35 Забайкальский край 69

36 Республика Карелия 68

37 Приморский край 68

38 Тульская область 67

39 Оренбургская область 67

40 Алтайский край 67

41 Курская область 66

42 Тамбовская область 65

43 Самарская область 62

44 Белгородская область 61

45 Ставропольский край 61

46 Тюменская область 60

47 Ивановская область 59

48 Республика Хакасия 58

49 Республика Коми 58

50 Липецкая область 57

51 Рязанская область 54

52 Республика Дагестан 52

53 Вологодская область 51

54 Калужская область 50

55 Орловская область 48

56 Владимирская область 48

57 Сахалинская область 47

58 Республика Чувашия 47

59 Псковская область 45

60 Севастополь 43

61 Костромская область 43

62 Удмуртская Республика 41

63 Астраханская область 40

64 Томская область 40

65 Новгородская область 37

66 Амурская область 35

67 Республика Татарстан 30

68 Республика Мордовия 29

69 Курганская область 29

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 24

71 Республика Марий Эл 23

72 Республика Алтай 19

73 Республика Калмыкия 19

74 Кабардино-Балкарская Республика 14

75 Камчатский край 13

76 Карачаево-Черкесская Республика 13

77 Чеченская Республика 12

78 Республика Ингушетия 11

79 Республика Тыва 8

80 Республика Адыгея 8

81 Республика Северная Осетия-Алания 8

82 Еврейская автономная область 6

83 Магаданская область 4

84 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 236 593 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Магаданская область, Республика Тыва, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика 0,06% За последние сутки подтверждено 379 смертей Москва 71

Санкт-Петербург 53

Нижегородская область 20

Ульяновская область 15

Воронежская область 14

Свердловская область 13

Краснодарский край 12

Ленинградская область 10

Самарская область 10

Московская область 8

Пермский край 8

Саратовская область 7

Красноярский край 7

Иркутская область 7

Волгоградская область 6

Пензенская область 6

Новосибирская область 6

Липецкая область 5

Тверская область 5

Тульская область 5

Ставропольский край 5

Республика Бурятия 5

Курская область 4

Республика Крым 4

Республика Башкортостан 4

Республика Татарстан 4

Ивановская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Мурманская область 3

Ростовская область 3

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 3

Кемеровская область 3

Хабаровский край 3

Брянская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Вологодская область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Астраханская область 2

Республика Мордовия 2

Оренбургская область 2

Челябинская область 2

Алтайский край 2

Омская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Забайкальский край 2

Приморский край 2

Белгородская область 1

Смоленская область 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Республика Дагестан 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Амурская область 1

За весь период по России умерло 127 180 человек За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 597 человек Москва 3045

Санкт-Петербург 913

Московская область 885

Республика Бурятия 279

Ростовская область 222

Воронежская область 171

Свердловская область 127

Нижегородская область 115

Челябинская область 113

Кировская область 112

Саратовская область 106

Ульяновская область 96

Архангельская область 77

Калининградская область 75

Пермский край 75

Ленинградская область 74

Омская область 74

Кемеровская область 71

Красноярский край 70

Оренбургская область 69

Курская область 64

Республика Карелия 61

Брянская область 60

Самарская область 59

Ярославская область 57

Волгоградская область 57

Тюменская область 57

Тульская область 55

Рязанская область 53

Новосибирская область 53

Краснодарский край 51

Хабаровский край 51

Владимирская область 47

Калужская область 46

Орловская область 45

Забайкальский край 44

Республика Чувашия 42

Республика Хакасия 42

Иркутская область 41

Республика Дагестан 40

Удмуртская Республика 40

Ханты-Мансийский автономный округ 40

Ставропольский край 39

Ивановская область 38

Вологодская область 37

Республика Мордовия 36

Тверская область 35

Новгородская область 35

Республика Башкортостан 34

Амурская область 32

Севастополь 30

Сахалинская область 30

Республика Коми 29

Ямало-Ненецкий автономный округ 27

Курганская область 25

Астраханская область 24

Смоленская область 23

Пензенская область 22

Республика Крым 20

Республика Марий Эл 19

Липецкая область 18

Белгородская область 16

Псковская область 16

Тамбовская область 15

Республика Калмыкия 15

Республика Алтай 15

Мурманская область 14

Республика Адыгея 9

Костромская область 8

Чеченская Республика 8

Кабардино-Балкарская Республика 7

Республика Северная Осетия - Алания 7

Карачаево-Черкесская Республика 6

Республика Тыва 6

Алтайский край 5

Приморский край 5

Республика Татарстан 4

Магаданская область 4

Республика Ингушетия 3

Республика Саха (Якутия) 2

Еврейская автономная область 2

Ненецкий автономный округ 1

Томская область 1

Камчатский край 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 818 244