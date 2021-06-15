За сутки в России подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6805
- 2 Московская область 1135
- 3 Санкт-Петербург 902
- 4 Республика Бурятия 205
- 5 Нижегородская область 192
- 6 Воронежская область 174
- 7 Ростовская область 155
- 8 Свердловская область 146
- 9 Республика Крым 140
- 10 Красноярский край 122
- 11 Иркутская область 116
- 12 Кировская область 115
- 13 Саратовская область 111
- 14 Ленинградская область 107
- 15 Пермский край 106
- 16 Краснодарский край 105
- 17 Брянская область 104
- 18 Ульяновская область 94
- 19 Смоленская область 93
- 20 Республика Саха (Якутия) 92
- 21 Тверская область 92
- 22 Новосибирская область 92
- 23 Республика Башкортостан 92
- 24 Челябинская область 88
- 25 Волгоградская область 87
- 26 Кемеровская область 86
- 27 Хабаровский край 83
- 28 Архангельская область 80
- 29 Ярославская область 80
- 30 Омская область 79
- 31 Калининградская область 78
- 32 Ханты-Мансийский автономный округ 78
- 33 Пензенская область 77
- 34 Мурманская область 69
- 35 Забайкальский край 69
- 36 Республика Карелия 68
- 37 Приморский край 68
- 38 Тульская область 67
- 39 Оренбургская область 67
- 40 Алтайский край 67
- 41 Курская область 66
- 42 Тамбовская область 65
- 43 Самарская область 62
- 44 Белгородская область 61
- 45 Ставропольский край 61
- 46 Тюменская область 60
- 47 Ивановская область 59
- 48 Республика Хакасия 58
- 49 Республика Коми 58
- 50 Липецкая область 57
- 51 Рязанская область 54
- 52 Республика Дагестан 52
- 53 Вологодская область 51
- 54 Калужская область 50
- 55 Орловская область 48
- 56 Владимирская область 48
- 57 Сахалинская область 47
- 58 Республика Чувашия 47
- 59 Псковская область 45
- 60 Севастополь 43
- 61 Костромская область 43
- 62 Удмуртская Республика 41
- 63 Астраханская область 40
- 64 Томская область 40
- 65 Новгородская область 37
- 66 Амурская область 35
- 67 Республика Татарстан 30
- 68 Республика Мордовия 29
- 69 Курганская область 29
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
- 71 Республика Марий Эл 23
- 72 Республика Алтай 19
- 73 Республика Калмыкия 19
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 14
- 75 Камчатский край 13
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 77 Чеченская Республика 12
- 78 Республика Ингушетия 11
- 79 Республика Тыва 8
- 80 Республика Адыгея 8
- 81 Республика Северная Осетия-Алания 8
- 82 Еврейская автономная область 6
- 83 Магаданская область 4
- 84 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 236 593 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Магаданская область, Республика Тыва, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика 0,06%
За последние сутки подтверждено 379 смертей
- Москва 71
- Санкт-Петербург 53
- Нижегородская область 20
- Ульяновская область 15
- Воронежская область 14
- Свердловская область 13
- Краснодарский край 12
- Ленинградская область 10
- Самарская область 10
- Московская область 8
- Пермский край 8
- Саратовская область 7
- Красноярский край 7
- Иркутская область 7
- Волгоградская область 6
- Пензенская область 6
- Новосибирская область 6
- Липецкая область 5
- Тверская область 5
- Тульская область 5
- Ставропольский край 5
- Республика Бурятия 5
- Курская область 4
- Республика Крым 4
- Республика Башкортостан 4
- Республика Татарстан 4
- Ивановская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Мурманская область 3
- Ростовская область 3
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 3
- Кемеровская область 3
- Хабаровский край 3
- Брянская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Вологодская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Республика Мордовия 2
- Оренбургская область 2
- Челябинская область 2
- Алтайский край 2
- Омская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Белгородская область 1
- Смоленская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Амурская область 1
- За весь период по России умерло 127 180 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 597 человек
- Москва 3045
- Санкт-Петербург 913
- Московская область 885
- Республика Бурятия 279
- Ростовская область 222
- Воронежская область 171
- Свердловская область 127
- Нижегородская область 115
- Челябинская область 113
- Кировская область 112
- Саратовская область 106
- Ульяновская область 96
- Архангельская область 77
- Калининградская область 75
- Пермский край 75
- Ленинградская область 74
- Омская область 74
- Кемеровская область 71
- Красноярский край 70
- Оренбургская область 69
- Курская область 64
- Республика Карелия 61
- Брянская область 60
- Самарская область 59
- Ярославская область 57
- Волгоградская область 57
- Тюменская область 57
- Тульская область 55
- Рязанская область 53
- Новосибирская область 53
- Краснодарский край 51
- Хабаровский край 51
- Владимирская область 47
- Калужская область 46
- Орловская область 45
- Забайкальский край 44
- Республика Чувашия 42
- Республика Хакасия 42
- Иркутская область 41
- Республика Дагестан 40
- Удмуртская Республика 40
- Ханты-Мансийский автономный округ 40
- Ставропольский край 39
- Ивановская область 38
- Вологодская область 37
- Республика Мордовия 36
- Тверская область 35
- Новгородская область 35
- Республика Башкортостан 34
- Амурская область 32
- Севастополь 30
- Сахалинская область 30
- Республика Коми 29
- Ямало-Ненецкий автономный округ 27
- Курганская область 25
- Астраханская область 24
- Смоленская область 23
- Пензенская область 22
- Республика Крым 20
- Республика Марий Эл 19
- Липецкая область 18
- Белгородская область 16
- Псковская область 16
- Тамбовская область 15
- Республика Калмыкия 15
- Республика Алтай 15
- Мурманская область 14
- Республика Адыгея 9
- Костромская область 8
- Чеченская Республика 8
- Кабардино-Балкарская Республика 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Республика Тыва 6
- Алтайский край 5
- Приморский край 5
- Республика Татарстан 4
- Магаданская область 4
- Республика Ингушетия 3
- Республика Саха (Якутия) 2
- Еврейская автономная область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Томская область 1
- Камчатский край 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 818 244