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15.06.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6805
  • 2 Московская область 1135
  • 3 Санкт-Петербург 902
  • 4 Республика Бурятия 205
  • 5 Нижегородская область 192
  • 6 Воронежская область 174
  • 7 Ростовская область 155
  • 8 Свердловская область 146
  • 9 Республика Крым 140
  • 10 Красноярский край 122
  • 11 Иркутская область 116
  • 12 Кировская область 115
  • 13 Саратовская область 111
  • 14 Ленинградская область 107
  • 15 Пермский край 106
  • 16 Краснодарский край 105
  • 17 Брянская область 104
  • 18 Ульяновская область 94
  • 19 Смоленская область 93
  • 20 Республика Саха (Якутия) 92
  • 21 Тверская область 92
  • 22 Новосибирская область 92
  • 23 Республика Башкортостан 92
  • 24 Челябинская область 88
  • 25 Волгоградская область 87
  • 26 Кемеровская область 86
  • 27 Хабаровский край 83
  • 28 Архангельская область 80
  • 29 Ярославская область 80
  • 30 Омская область 79
  • 31 Калининградская область 78
  • 32 Ханты-Мансийский автономный округ 78
  • 33 Пензенская область 77
  • 34 Мурманская область 69
  • 35 Забайкальский край 69
  • 36 Республика Карелия 68
  • 37 Приморский край 68
  • 38 Тульская область 67
  • 39 Оренбургская область 67
  • 40 Алтайский край 67
  • 41 Курская область 66
  • 42 Тамбовская область 65
  • 43 Самарская область 62
  • 44 Белгородская область 61
  • 45 Ставропольский край 61
  • 46 Тюменская область 60
  • 47 Ивановская область 59
  • 48 Республика Хакасия 58
  • 49 Республика Коми 58
  • 50 Липецкая область 57
  • 51 Рязанская область 54
  • 52 Республика Дагестан 52
  • 53 Вологодская область 51
  • 54 Калужская область 50
  • 55 Орловская область 48
  • 56 Владимирская область 48
  • 57 Сахалинская область 47
  • 58 Республика Чувашия 47
  • 59 Псковская область 45
  • 60 Севастополь 43
  • 61 Костромская область 43
  • 62 Удмуртская Республика 41
  • 63 Астраханская область 40
  • 64 Томская область 40
  • 65 Новгородская область 37
  • 66 Амурская область 35
  • 67 Республика Татарстан 30
  • 68 Республика Мордовия 29
  • 69 Курганская область 29
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
  • 71 Республика Марий Эл 23
  • 72 Республика Алтай 19
  • 73 Республика Калмыкия 19
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 14
  • 75 Камчатский край 13
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 77 Чеченская Республика 12
  • 78 Республика Ингушетия 11
  • 79 Республика Тыва 8
  • 80 Республика Адыгея 8
  • 81 Республика Северная Осетия-Алания 8
  • 82 Еврейская автономная область 6
  • 83 Магаданская область 4
  • 84 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 236 593 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Магаданская область, Республика Тыва, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика 0,06%
За последние сутки подтверждено 379 смертей
  • Москва 71
  • Санкт-Петербург 53
  • Нижегородская область 20
  • Ульяновская область 15
  • Воронежская область 14
  • Свердловская область 13
  • Краснодарский край 12
  • Ленинградская область 10
  • Самарская область 10
  • Московская область 8
  • Пермский край 8
  • Саратовская область 7
  • Красноярский край 7
  • Иркутская область 7
  • Волгоградская область 6
  • Пензенская область 6
  • Новосибирская область 6
  • Липецкая область 5
  • Тверская область 5
  • Тульская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Бурятия 5
  • Курская область 4
  • Республика Крым 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Республика Татарстан 4
  • Ивановская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Мурманская область 3
  • Ростовская область 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 3
  • Кемеровская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Брянская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Вологодская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Мордовия 2
  • Оренбургская область 2
  • Челябинская область 2
  • Алтайский край 2
  • Омская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Забайкальский край 2
  • Приморский край 2
  • Белгородская область 1
  • Смоленская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Амурская область 1
  • За весь период по России умерло 127 180 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 597 человек
  • Москва 3045
  • Санкт-Петербург 913
  • Московская область 885
  • Республика Бурятия 279
  • Ростовская область 222
  • Воронежская область 171
  • Свердловская область 127
  • Нижегородская область 115
  • Челябинская область 113
  • Кировская область 112
  • Саратовская область 106
  • Ульяновская область 96
  • Архангельская область 77
  • Калининградская область 75
  • Пермский край 75
  • Ленинградская область 74
  • Омская область 74
  • Кемеровская область 71
  • Красноярский край 70
  • Оренбургская область 69
  • Курская область 64
  • Республика Карелия 61
  • Брянская область 60
  • Самарская область 59
  • Ярославская область 57
  • Волгоградская область 57
  • Тюменская область 57
  • Тульская область 55
  • Рязанская область 53
  • Новосибирская область 53
  • Краснодарский край 51
  • Хабаровский край 51
  • Владимирская область 47
  • Калужская область 46
  • Орловская область 45
  • Забайкальский край 44
  • Республика Чувашия 42
  • Республика Хакасия 42
  • Иркутская область 41
  • Республика Дагестан 40
  • Удмуртская Республика 40
  • Ханты-Мансийский автономный округ 40
  • Ставропольский край 39
  • Ивановская область 38
  • Вологодская область 37
  • Республика Мордовия 36
  • Тверская область 35
  • Новгородская область 35
  • Республика Башкортостан 34
  • Амурская область 32
  • Севастополь 30
  • Сахалинская область 30
  • Республика Коми 29
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 27
  • Курганская область 25
  • Астраханская область 24
  • Смоленская область 23
  • Пензенская область 22
  • Республика Крым 20
  • Республика Марий Эл 19
  • Липецкая область 18
  • Белгородская область 16
  • Псковская область 16
  • Тамбовская область 15
  • Республика Калмыкия 15
  • Республика Алтай 15
  • Мурманская область 14
  • Республика Адыгея 9
  • Костромская область 8
  • Чеченская Республика 8
  • Кабардино-Балкарская Республика 7
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 6
  • Республика Тыва 6
  • Алтайский край 5
  • Приморский край 5
  • Республика Татарстан 4
  • Магаданская область 4
  • Республика Ингушетия 3
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Томская область 1
  • Камчатский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 818 244

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