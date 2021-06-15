Зачем мозгу идти в спортзал

О том, что мозгу полезны физические упражнения, сегодня знают многие. Более того, у бегающей в колесе мыши вообще появились новые нейроны в зоне, ответственной за память. Этот эксперимент в свое время стал мировой сенсацией, ведь он опровергал давнее представление, что нервные клетки не восстанавливаются. Новые эксперименты показали, что у спортивных мышей повышается выработка специфического белка, который и способствует образованию новых нейронов.

Эти данные в корне изменили подходы к старению, но особенно к лечению болезней Альцгеймера и Паркинсона. Попросту говоря, чем старше человек, тем короче должна быть его дорога к физическим нагрузкам. Особенно полезны аэробные упражнения - быстрая ходьба, бег трусцой, велосипед, лыжи, коньки и т.д.

Но почему нагрузки на мышцы так эффективно помогают мозгу? Чтобы найти ответ, ученые заглянули на миллионы лет назад. В нашей истории есть два момента, которые кардинально повлияли на мозг. Первый, когда далекий предок встал на ноги, второй, когда суровые условия заставили перейти от оседлого образа жизни к поиску пищи, перемещаясь на большие расстояния. Словом, тогда сама жизнь наших далеких предков вынудила, чтобы голова и мышцы работали совместно. Этот вывод они завещали и нам. Прислушиваемся ли? Довольно плохо, утверждают ученые. Конечно, здорово, что современный человек способен оторваться от компьютера и заняться фитнесом, но эффект таких тренировок конкретно для мозга довольно низкий.

Ведь предки двигались и одновременно решали сложные задачи выживания в непредсказуемом мире. Так, может, и нам последовать их примеру. Если совсем просто, то наш девиз должен быть - двигайся и думай. Что подтверждается последними исследованиями. Например, показано, что образование новых нейронов идет гораздо эффективней в тандеме "физики" и когнитивной нагрузки, чем только при физических упражнениях. И подобных исследований становится все больше. Наука ищет оптимальное сочетание нагрузок и подбирает варианты видеоигр, прежде всего для пациентов с серьезными болезнями мозга.