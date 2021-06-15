Говоря о "точках роста" в использовании российского оборудования в сфере мобильной связи, Шпак отметил, что сейчас в реестре радиоэлектроники присутствуют, в частности, базовые станции LTE.

Сети шестого поколения связи позволят дистанционно диагностировать заболевания, проводить мониторинг состояния здоровья и даже управлять устройствами силой мысли за счет имплантированных датчиков. Пока общество свыкается с мыслью о неизбежности 5G, в России уже готова дорожная карта по развитию 6G - ее разработал Научно-исследовательский институт радио (НИИР). Сейчас документ находится на рассмотрении в минцифры. Вместе с ним институт подготовил техзадание на комплекс фундаментальных и прикладных исследований в области 6G.

У России есть все шансы занять в этом процессе лидерские позиции: фундаментальные исследования всегда были хорошо развиты в нашей стране. Пока даже эксперты не вполне понимают, что из себя будут представлять сети шестого поколения, но они точно будут в десятки раз быстрее даже 5G (скорость передачи данных будет составлять от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с). Новая связь, по мнению ученых, обеспечит беспроводной интернет по всему земному шару - с помощью 6G спутниковые системы связи смогут реализовать для этого бесшовную интеграцию. Могут появиться совершенно новые услуги - например, тактильные коммуникации или передача голографических изображений, рассказал замдиректора научно-технического центра НИИР Евгений Девяткин. Еще один пример - "цифровые близнецы". С помощью сенсоров, технологий искусственного интеллекта и новейших технологий связи можно будет воспроизводить виртуальные копии объектов. "Подобные технологии, например, позволят хирургу провести дистанционную операцию, или коммунальным службам провести техническое обслуживание объекта, находящегося в сотнях километрах от него, школьникам и студентам получать дистанционное образование, по своему качеству не уступающее полноценному очному обучению", - сказал он.

Сети 6G выведут на новый уровень концепцию "умного города". Все городские объекты - улицы, сообщества, школы, больницы, коммунальные системы - будут отражаться на карте в виде "цифровых двойников" с помощью датчиков, взаимодействующих друг с другом и с окружающей городской средой. Это позволит операторам моделировать различные сценарии в управлении городской инфраструктурой и решать нештатные ситуации до того, как они произойдут в реальности.

Если сети 5G ориентированы прежде всего на управление машинами, то 6G будут социально ориентированными, считает Девяткин. Получат развитие инновационные разработки в формате "человек-машина", когда человеческий организм взаимодействует с машиной через различные датчики.

Новый скачок произойдет в области дополненной реальности - сети 6G позволят с помощью технологии расширенной реальности создавать практически 100%-ный эффект присутствия, рассказал Девяткин. В ближайшие десятилетия обычным станет тактильный интернет и голографическая связь, которые мы привыкли видеть в фантастических фильмах. Такие технологии могут быть использованы не только для развлечения, но и в качестве тренажеров в образовательных целях.

Пока сама технология только зарождается - ведутся первичные исследования, отсутствуют стандарты. Согласно отчету ABI Research, первые коммерческие сети шестого поколения появятся в мире в 2028-2029 гг. По мнению Девяткина, это будут пилотные сети для тестирования, а для полномасштабного коммерческого использования сетей 6G прогнозным является 2035 год.

Крупнейшие страны по всему миру активно вкладываются в исследования и разработки в этой области. Буквально в феврале этого года Евросоюз выделил 900 млн евро на исследования и затем практические разработки до 2027 года. Китайский техгигант Huawei начал исследовать 6G практически сразу после старта работ над 5G (сейчас Китай - мировой лидер по коммерческому использованию 5G). А в апреле этого года глава компании Сюй Чжицзюнь объявил о том, что Huawei уже разрабатывает оборудование 6G и планирует запустить сети к 2030 году. Весной о запуске работ над 6G сообщили и в США - Национальный научный фонд страны привлек девять ИТ-компаний для реализации программы государственно-частного партнерства для развития 6G.

В России в рамках новой дорожной карты планируется обеспечить радиочастотное обеспечение сетей связи шестого поколения, разработку оборудования для 6G и затем инновационных сервисов и услуг на базе 6G. Следующим шагом может стать создание консорциума по изучению 6G, который бы сформировал единую научно-техническую политику и обеспечил благоприятные коммерческие условия для российских производителей.