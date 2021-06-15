Завтра лидеры России и США встретятся друг с другом

Завтра в Женеве президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом. Саммит пройдет по инициативе американской стороны. Стратегическая стабильность и информационная безопасность, взаимодействие по коронавирусу, Арктика и вопросы климата - это далеко не полный перечень тем переговоров двух лидеров. Эксперты осторожны в оценках возможных итогов этой встречи. При этом в Кремле считают, что одним из достижений переговоров может стать возвращение российского посла в США Анатолия Антонова в Вашингтон, а его американского коллеги Джона Салливана - в Москву.

Для обсуждения двух президентов согласованы вопросы как глобальной, так и региональной повестки дня, заявил накануне на брифинге для журналистов помощник президента РФ Юрий Ушаков. "На десерт оставлены региональные проблемы: Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, Нагорный Карабах", - сообщил представитель Кремля. Кроме того отдельно будут обсуждаться и "конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений". Ушаков считает, их довольно много: американские санкции, неоправданные шаги США в отношении диппредставительств, которые функционируют сейчас в усеченном режиме, а также незаконный захват российской дипсобственности в США. Будет обсуждаться в "том числе то, что американцы наших отлавливают по всем частям света", - добавил представитель Кремля. Речь идет, в частности, о незаконных арестах российских граждан по американским запросам в третьих странах. Таких случаев насчитывается уже около 60.

При этом нужно иметь в виду - все эти темы только предложены лидерам. Путин и Байден на свое усмотрение могут затронуть любой вопрос и в любой очередности. "Все договоренности, которые были достигнуты по формату и по повестке дня встречи, остаются в силе", - заметил Ушаков. По его словам, из несогласованных моментов остался лишь один - он касается итоговых документов саммита. В настоящее время переговоры по этому поводу ведутся по линии российского МИД и Госдепа США.

Ушаков подчеркнул, что вне зависимости от того, удастся ли достичь договоренностей по этому поводу, встреча будет несомненно полезной. По его словам, она скажется на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике, положение просто близкое к критическому. В преддверии встречи Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заметил, что отношения между Россией и США "деградировали до низшей точки" в последние годы". "А все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России", - сказал российский лидер.

Эта встреча скажется на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике

Единственный момент, по которому не удалось договориться накануне, - совместная пресс-конференция лидеров.

"Этим встреча отличается от других - вы помните, что даже в Хельсинки с Трампом проводилась пресс-конференция", - заметил Юрий Ушаков и отметил, что раньше прежде всего американская сторона еще с советского периода выступала за проведение совместных пресс-конференций.

Владимир Путин прилетит в Женеву в день переговоров, и на вилле Ла Гранж его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен. Туда же прибывает Байден, после чего пройдет церемония совместного фотографирования.

Сами переговоры будут состоять из трех частей. Начнутся они с беседы в узком составе, на которой будут присутствовать кроме президентов глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. "А что касается того, захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить тет-а-тет - это от них зависит", - добавил Ушаков. Переговоры в расширенном составе пройдут в два раунда с перерывом на чай. И как итог - оба президента дадут отдельные пресс-конференции.

Интересно, что в составе российской делегации также прилетит посол в США Анатолий Антонов. С американской стороны будет присутствовать его коллега - посол в России Джон Салливан. "Сейчас складывается впечатление, что послы перепутали место своей работы. Такой настрой, что с учетом итогов саммита, если об этом договорятся президенты, то послы переместятся туда, где должны работать", - сказал Ушаков и добавил, что это может произойти сразу после женевского саммита. В случае, если такое решение состоится, то оно будет, по его словам, "грандиозным достижением".

Напомним, что российский посол в США Анатолий Антонов и его американский коллега, посол США в России Джон Салливан, вернулись на родину для консультаций еще в марте и апреле.

В целом представитель Кремля отметил, что на предстоящую встречу смотрит с "практическим оптимизмом".

Комментарий колумниста "Российской Газеты"

Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН

Россия и США: в сухом остатке

Что осталось в экономических отношениях Россия - США после семи лет санкций и запретов? Ведь чем больше страны торгуют, чем больше проникают в экономики друг друга, тем тяжелее "рвать и метать".

Пик в торговле был не так давно - в 2011 году. Оборот по экспорту-импорту достиг в 2011 году 31,2 млрд долл., с положительным сальдо в пользу России в 2 млрд долл. Доля США во внешнеторговом обороте России была очень невелика - всего 3,8%, меньше, чем Беларуси (4,7%) или Турции (3,9%). Тем не менее США были восьмым по значимости торговым партнером России (№ 1 - Китай и № 2 - Германия, ФТС). Модель торговли - в "ту сторону" в основном топливо, металлы, удобрения, драгоценные металлы и камни. К нам - машины, оборудование и транспортные средства (всего - около 50% импорта из США), фармацевтика и другие продукты с более высоким уровнем обработки. Минеральные продукты из России в США - 57,4% экспорта, в обратную сторону, из США в Россию - 3,1% импорта (russian-trade.com). По той же модели (обмен "сырья на готовое") живем, торгуя с Китаем и Европейским союзом (а в нем - с Германией) как главными клиентами нашей экономики.

А что нынче? В 2020 г. наторговали с США на 23,9 млрд долл., на четверть меньше, чем девять лет назад. Вместо положительного сальдо сегодня имеем отрицательное, когда экспорт меньше импорта на 2,2 млрд долл. В 2020 года доля США во внешнеторговом обороте России - 4,2%, эта страна - шестой по значимости торговый партнер России (ФТС). А если смотреть с точки зрения США? Мы - в третьем десятке торговых партнеров этой страны, обороты - примерно как с Чили или Саудовской Аравией. Нет проблем нас заместить. Торговля США с Китаем по объемам примерно в 28 раз больше, чем с Россией (U.S. Census Bureau, 2020).

Изменилась ли модель нашей торговли с США? Нет, примерно та же, что и десять лет назад. Половина экспорта - минеральные продукты, металлы (черные, алюминий) - 15,4% и - вот радость! - драгоценные металлы и камни - 19,6% всех поставок из России в США. Удобрения, другие продукты химической промышленности - 10,9%. Как и раньше, чуть-чуть "машин и оборудования, транспортных средств" - 2,4% экспорта (в 2011 г. - 1,8%). Помним о космосе, о поставках в США ракетных двигателей РД-180.

Есть "низшие точки" в отношениях между странами, есть "высшие", а есть нормальная экономическая жизнь. Она неизбежно наступит

А что из США? Несмотря на санкции, "машины, оборудование и транспортные средства" - 39,3% импорта, продукция химической индустрии - 22,1%, фармацевтика - 7,5%. Примерно та же модель торговых отношений, что и десять лет назад.

Что сказать? Не взрывное сокращение, а так-сяк, мало-помалу, каждый год - серенькая осенняя картина. Наклонная плоскость - потихоньку. И раньше-то объемы были не бог весть какие. В любом случае американский бизнес не восстанет при дальнейшем расширении санкций, сокращение торговли с Россией для него - что слону дробинка, экономика США не пошатнется, властям можно делать что хочешь.

Настоящая "контрреволюция" произошла в финансах. Еще в декабре 2012 г. Россия держала 162 млрд долл. в государственных ценных бумагах США, была 6-й в мире по величине вложений в них, сразу после Швейцарии. Сегодня мы исчезли с карты "главных держателей госдолга США" (U.S. Treasury). А если посмотреть на международные резервы России? В декабре 2012 г. 45,9% валютных активов Банка России были номинированы в долларах США, в сентябре 2020 г., по оценке, около 30%. Юаня - больше 15%, десять лет назад его не было совсем. В декабре 2012 г. 34,4% валютных активов Банка России были географически связаны с США, в сентябре 2020 г. - только 6,9%. Радоваться этому или нет? Какая уж там радость - рост рисков, конфликтности, разрывы связей, санкции. Явно не буколический пейзаж, тем более что только что приняты новые решения по дедолларизации. Одно дело, когда финансовые решения обусловлены только экономическими соображениями (риск, доходность, ликвидность, уровень резервов), другое дело - когда на сцену вступает геополитика. Тем не менее валютных активов, номинированных в долларах США, у Банка России пока, по оценке, не менее 100 млрд.

А что с инвестициями из США в Россию? Несмотря на санкции, был момент даже оживления. Российские госбумаги (ОФЗ) - очень привлекательны по доходности и риску. Капитал просто не может устоять перед ними. В 2011 г. доля нерезидентов в ОФЗ была 3-4%. В апреле 2018 года она доходила до 34,5% (порядка 41 млрд долл.). В мае, после очередного раунда санкций - 19,5% (38 млрд долл.). Будет еще меньше (США запретили своим инвесторам участвовать в первичном размещении российского госдолга). А как с акциями? Доля нерезидентов в торгах акциями на Московской бирже выросла с 37% в 2012 г. до 49% в 2019 г., сегодня потихоньку опускается - до 47% (январь - май 2021 г.). США и Великобритания вместе с офшорами - это ключевые источники денег нерезидентов, поступающих на российские финансовые рынки. "Англосаксонский" поток горячих денег в Россию, видимо, будет иссякать. И еще нам максимально ограничили доступ к глобальным долговым рынкам, где роль США велика.

Что сказать? Все проходит. Есть "низшие точки" в отношениях между странами, есть "высшие", а есть нормальная экономическая жизнь. Она неизбежно наступит, рано или поздно. Хотя бы потому, что все крупнейшие экономики нуждаются друг в друге, не только отталкиваются, но еще и притягиваются. Как и люди, как личности, которые всегда и в конфликте, и в партнерстве. Так обязательно будет, а пока всем нам стоит шить новые связи, не рвать нитки, продолжать вплетать Россию в глобальную экономику, как крупного игрока, который способен быть не только сырьевым.

Недалеко от виллы Ла Гранж, где пройдет встреча лидеров России и США, размещена военная техника швейцарской армии - для безопасности. Фото: EPA

Джо набрал советов

Хотя за плечами Джозефа Байдена несколько десятков лет во внешней политике, президент США готовился к встрече с российским коллегой как к ответственному экзамену. Байден среди прочего тщательно изучает опыт своих предшественников, ведь он станет уже пятым американским лидером, который встретится с Владимиром Путиным. Судя по утечкам в прессу, глава Белого дома рассчитывает не столько на личную интуицию, как его предшественник Дональд Трамп, сколько на фундаментальный подход.

Как сообщает телеканал CNN, во время европейского турне Байден практически каждое утро проводит длительные консультации с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном по таким темам, как кибербезопасность, конфликт в Сирии и ситуация на Украине. Более того, Байден советовался по переговорам с Путиным и во время своих встреч с коллегами по G7 и НАТО, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Среди направлений, по которым администрация США видит возможности для взаимодействия, источники CNN называют урегулирование в Афганистане, ядерную программу Ирана, вопросы стратегической стабильности. Байден рассчитывает на встрече "создать фундамент из небольших шагов", на основе которых можно было бы выстраивать более "стабильные и предсказуемые отношения".

Кроме того, глава Белого дома созвал совет из двух десятков экспертов по России, которые высказывали ему свои идеи по формату и тактике переговоров. Среди них, например, бывшие послы в Москве Майкл Макфол и Джон Теффт, ключевой переговорщик по ДСНВ Роуз Готтемюллер, работавшая советником по России в предыдущей администрации Фиона Хилл. В частности, они предложили Байдену отказаться от совместной пресс-конференции после переговоров, ссылаясь на опыт его предшественника Дональда Трампа, чье выступление в Хельсинки в 2018 году американская общественность сочла неудачным.

По данным ресурса axios.com, большинство приглашенных экспертов поддержали ту линию, которую перед саммитом на публике обозначает сам Байден: прямой разговор с жестким выражением позиции США по вызывающим противоречия темам. Часть экспертов предлагала Байдену более активное взаимодействие с Россией, например, по разрешению проблем в дипломатических и консульских отношениях или по студенческим обменам. "Цель саммита - снизить градус", - считает эксперт RAND Corporation Самюэль Чарап.

Подготовил Игорь Дунаевский

Где встречались президенты

Москва и Вашингтон не в первый раз выбирают Женеву в качестве площадки для переговоров. 19 ноября 1985 года на вилле Fleur d"Eau в женевском пригороде Версуа открылся саммит советского лидера Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. А с президентом США Джорджем Бушем-старшим в декабре 1989 года Горбачев встречался на борту круизного лайнера "Максим Горький", который в то время стоял в бухте острова Мальта. Как отдельные мероприятия американо-российские саммиты проходили в Ванкувере (1993 год), Хельсинки (1997), Любляне (2001), Братиславе (2005) и Праге (2010). Последний саммит такого рода состоялся в 2018 году в Хельсинки. Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели переговоры в Президентском дворце.

Справка "РГ"

Первые поселения на территории нынешней виллы Ла Гранж появились еще в эпоху неолита - об этом свидетельствуют два менгира (камня), которые находятся в верхней части женевского парка. Позже свое поместье там построил римский чиновник Тит Фронтон - но от его резиденции остались лишь руины. В 1660-х новую усадьбу возвел Жак Франкони, а в 1706 году ее купил банкир Марк Луллин. Именно при его сыновьях, которые в 1768-1773 годах построили новый особняк и сад, оформленные во французском стиле, вилла получила название Ла Гранж. Ее в основном использовали как летнюю резиденцию и место для приема высокопоставленных гостей. В ходе Французской революции здание было разрушено, и тогда его купил женевский судовладелец Франсуа Фавр, который впоследствии преобразил дом и прилегающий к нему сад. Позже семейство Фавров построило и монументальный вход со львам, а также беседку, оранжерею и библиотеку, где хранится коллекция, насчитывающая около 15 000 книг. Сегодня в парке виллы находится самый большой общественный розарий в городе, который положил начало Женевскому международному конкурсу новых сортов роз.

Подготовила Диана Ковалева