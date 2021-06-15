Зеленский пожаловался на "несправедливые" требования МВФ

Требования Международного валютного фонда (МВФ) к Украине не справедливы. С таким заявлением в понедельник выступил украинский президент Владимир Зеленский.

Украину нельзя сравнивать с другими странами, где работает МВФ, "потому что у нас есть сложности, потому что идет война", отметил Зеленский. По его словам, деньги тратятся на приоритеты не с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. В связи с этим, Зеленский убежден, что требования МВФ должны быть скорректированы в пользу Киева, пишет ТАСС.

При этом украинский политик подчеркнул, что сотрудничество с фондом остается важным для его страны, так как к программе МВФ привязаны и другие программы иностранной финансовой поддержки.