10 книг для вдумчивого чтения на все вкусы

"Красная площадь" - фестиваль, а не ярмарка. Сюда стоит идти в первую очередь за тем, чтобы послушать любимых авторов и открыть для себя новых, насладиться театральными и музыкальными программами высочайшего класса, просто приятно провести время среди единомышленников.

Но и от ярмарочного начала отворачиваться не стоит. Ведь Красная площадь изначально была рыночной. А листать незнакомые новинки - одно из величайших удовольствий настоящего книжника. Не будем лишать его посетителей. Обозначим лишь несколько "опорных точек".

Фикшн

"Доктор Гарин"

Владимир Сорокин

М.: АСТ: Corpus, 2021

Опубликовав в 2010 году небольшую повесть "Метель", Владимир Сорокин словно приоткрыл дверь в пугающий и завораживающий мир "постчеловечества", в котором действуют "большие" и "маленькие", то есть великаны и карлики, и вообще тела живых существ, в том числе разумных, можно менять с такой же легкостью, как 3D-объекты на мониторах. А необыкновенные успехи технологий сочетаются с распадом привычных государств на дремучие феодальные княжества и анархические республики. Через которые сейчас и пробирается в свой "город золотой", японский Хабаровск, главный герой "Метели", доктор Гарин.

Как сам автор и его читатели, он повзрослел на десять лет, набрался опыта и насмотрелся всякого. И даже обрел что-то вроде смысла жизни, вполне традиционного, несмотря на титановые ноги и прочий научно-фантастический антураж и пристрастие Сорокина ко всяким неаппетитным подробностям. Но чтобы достичь его, доктору Гарину предстоит преодолеть много препятствий.

"Хамнет"

Мэгги О'Фаррелл. Перевод с англ. Маргариты Юркан

М.: Эксмо, Inspiria, 2021

Цепкие литературоведы и простые читатели до сих пор ломают головы над пьесами Шекспира: откуда что взялось? Ирландка О'Фаррелл и объясняет откуда. Под ее пером заурядная семейная драма, смерть конкретного 11-летнего мальчишки Хамнета, привела к появлению бессмертного "Гамлета". Взгляд О'Фаррелл - это взгляд женский.

В центре повествования не уехавший в Лондон на поиски своего театрального счастья муж, ни разу не называемый по имени, а его оставшаяся в Стратфорде жена, травница и предсказательница Агнес. Автор(ка) подробно, явно опираясь на личный опыт (О'Фаррелл сама замужем за писателем), описывает вхождение молодой женщины в новую семью со своими скелетами в шкафах, сопереживает ужаcной для всякой матери трагедии - смерти сына - и при всем при этом исподволь проводит мысль: за всяким незаурядным мужчиной стоит поверившая в него незаурядная женщина.

"Родник Олафа"

Олег Ермаков

М: АСТ, Редакция Елены Шубиной (Неисторический роман)

Олег Ермаков, можно сказать, - певец родного Смоленска и его богатой истории. Но если в предыдущей его объемистой дилогии "Радуга и Вереск" речь идет преимущественно о временах Смуты, то в новом произведении автор забирается еще дальше вглубь - в золотой век Древней Руси: промежуток между принятием христианства и нашествием татаро-монголов. Именно тогда автор отправляет своих героев - мальчика Спиридона по прозвищу Сычонок, потому что он нем от рождения, его отца по имени Возгорь Ржева, в крещении Василий, и их спутников-плотогонов вниз по реке Гобзе на торжище в княжий град Смоленск - продать дубовый лес и мягкую рухлядь, то есть меха.

Бизнес-трип оборачивается для Сычонка странствием по легендарной (для читателя) Руси, уже узнавшей Христа, но еще не забывшей Велеса и Сварога. Он жаждет обрести голос - в буквальном смысле. Для чего ему и нужен этот самый родник Олафа. А читателю придется, как на плотах, неспешно пробираться сквозь дремучий язык, усердно расшитый архаичными и диалектальными словечками. Достаточно сказать, что этот немаленький роман - лишь первая часть трилогии "Лѣсъ трехъ рѣкъ". Хватит надолго.

"Смерти.net"

Татьяна Замировская

М: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021

"Разговоры в царстве мертвых" волновали писателей с античности. О чем бы Цезарь мог поговорить с Александром Великим? Сократ с Рамзесом? Новое время добавило новый интерес - некроманты, спириты вопрошали своих клиентов: о чем вы хотите поговорить с умершими? Современный писатель и журналист Замировская переворачивает вопрос: а о чем умершие хотят поговорить с вами? Впрочем, никакой мистики, сугубо научная фантастика. Мы уже не всегда понимаем, отвечает ли нам онлайн живой оператор или нейросеть. Еще один-два шага - и биотехнологи, объединившись с программистами, научатся делать слепки сознания конкретных людей и загружать их в привычные мессенджеры и социальные сети. Какая для вас разница, где ваша бабуля - по ту стороны Атлантики или по ту сторону Стикса.

А есть ли разница для нее?! Сейчас вопрос кажется отвлеченным, но к 2043 году, к которому отнесено действие романа, возможно, перестанет быть таковым. А сайт Смерти.net, прототип "интернета для мертвых", кстати, уже запущен.

"Души"

Рои Хен Пер. с иврита С. Гойзмана

М.: Фантом Пресс, 2021

39-летний Гриша, сын выходцев из СССР, живет в Яфо с русской мамой, нигде не работает и явно не совсем нормален. Во всяком случае, так кажется его маме, когда она читает с Гришиного компьютера сочиняемый им роман, в котором тот описывает свою жизнь в виде вычурной аллегории. Гриша убежден, что живет уже четыре столетия. Мальчиком - в Речи Посполитой в начале XVII века, юношей - в венецианском гетто в 1720 году, молодой женщиной - в марокканском Фесе в 1853-м, и даже в концлагере Дахау в 1942 году успел побывать не поверите кем. Во всех эпохах он рождается с разными именами, но в момент сильного душевного волнения "вспоминает" себя истинного - мальчика Геца. И в каждой эпохе, в каждом обличье ищет и пытается найти родственную душу - свою сестру Гитл, тоже перерождающуюся под разными именами. "Кто не плакал, тот не жил", уверен Гец-Гриша. А уж он-то прожил достаточно.

Рои Хен - драматург и переводчик-полиглот, работающий с книгами на русском, французском и английском языках. Немудрено, что его третий роман - сущий карнавал масок, парад недостоверных рассказчиков. А еще это самый русский из его романов, хотя сам Рои, в отличие от своего героя, к России по рождению отношения не имеет. Зато приедет его в Россию представлять - в том числе и на Красную площадь.

Нон-фикшн

"Мне нужно видеть свет..." Дневники, письма, документы

Михаил Булгаков

М.: Азбука-Аттикус, Колибри, 2021

Булгаков остается одним из самых известных русских писателей XX века, что подтвердил отмеченный недавно с необыкновенным размахом совсем не круглый юбилей - 130 лет.

И толстый том подлинных документов, умело "смикшированных" и прокомментированных Виктором Лосевым, - прекрасное дополнение к каноническому корпусу. Несущее, с одной стороны, "резкие черты неподражаемого слога", а с другой - позволяющее понять, "из какого сора…". Включая "сор" в прямом смысле. На который, впрочем, сто лет спустя можно взглянуть без смущения.

"Экономика творчества в ХХI веке. Как писателям, художникам, музыкантам и другим творцам зарабатывать на жизнь в век цифровых технологий"

Уильям Дерезевиц Пер. с англ. Дарьи Ивановской

Москва: Лайвбук, 2021

Пространная книга американского журналиста-фрилансера - в сущности, обстоятельный ответ на заданный в заголовке вопрос. Но ни в коем случае не самоучитель и не пособие по самореализации.

Скорее размышления о том, как трансформировалось в очередной раз само понятие "творца": на смену певцу, прославляющему победы и деяния царей и утрированному "гению не от мира сего", которому неприлично даже думать о деньгах, пришел арт-менеджер, пусть даже менеджер самого себя, который должен твердой рукой прокладывать свой творческий путь в зыбком житейском фарватере.

"Значит, ураган. Егор Летов: опыт лирического исследования"

Максим Семеляк

М.: Индивидуум, 2021

На рубеже 80-90 годов XX века множество мальчиков, еще не осознавших, что много позже их назовут "первыми постсоветскими", накрыло донесшимся откуда-то из Сибири диковатым ревом, так не похожим на то, что они слушали на своих и родительских магнитофонах. В их числе - Максим Семеляк. Став известным культурным журналистом, он подружился с Летовым и все собирался взять у него серию интервью. Которые должны были сложится в его, то есть летовскую книгу. Этим планам помешала смерть героя в 2008 году.

И вот сейчас наконец Семеляк дозрел до того, чтобы, полностью перевернув идею несостоявшейся книги, написать о Летове от своего лица. Это свое лицо за маской бесстрастного академического биографа отнюдь не пряча. Наоборот, автор сразу подчеркивает: его изумляет, что имя Егора Летова начало всплывать в академических, философских, религиозных дискурсах, а ведь речь-то все-таки изначально идет о панк-группе. О ней Семеляк и пишет, причем с расстояния "вытянутой руки".

"Не вижу текста. Документальная сказка о потерянном зрении"

Сергей Сдобнов

М.: Эксмо, Бомбора, 2021

В полку автофикшена прибыло. Этим словом в последнее время стали обозначать сочинения, написанные от первого лица и описывающие пережитый героем-рассказчиком экзистенциальный, или, проще сказать, какой-то крайне неприятный, сбивающий традиционные настройки опыт. Как правило, медицинского свойства. И все-таки имеющие счастливый конец. Иначе кто бы писал. Книга Сергея Сдобнова - как раз из таких.

История интеллигентного мальчика из города Иванова, в 17 лет обнаруживающего себя практически слепым, проходит все классические стадии - ярость, торг, неприятие и наконец выход из ситуации.

Выход, к счастью, благополучный, в чем могут убедиться москвичи, заглянув в кинотеатр "Пионер", где Сдобнов ведет киноклуб. Что недвусмысленно свидетельствует о восстановившейся все-таки способности видеть. В частности, видеть фильмы. Но прежде чем это произошло, молодой человек открыл для себя мир слабовидящих: их технику, комплексы, предрассудки и надежды. И теперь готов поведать об этом мире нам, более-менее зрячим.

"Английский цугцванг для Александра I. Победитель без победы"

Наталия Зазулина

М.: Бослен

Новый том в серии богато иллюстрированных исторических энциклопедий "Бослена" есть результат переработки автором ее десятилетней давности книги о войне 1812 года. Сейчас Наталия Зазулина значительно расширяет контекст.

И, не обинуясь, задает неудобные вопросы: можно ли было избежать "грозы двенадцатого года"? каковы реальные потери России в Отечественной войне 1812 года? кто оказался в ней в итоге победителем? Ответы могут показаться неожиданными. Но тем они любопытнее.

Навигатор

Сцены из книжной жизни

"Про вчера"

17 июня, 14.15-15.00, Лекторий

Народный артист России Сергей Гармаш представит книгу Сергея Шойгу.

Антон Долин представляет: "Миражи советского"

17 июня, 15.15-16.00, Студия

В новой книге кинокритика собраны размышления о фильмах, снятых в XXI веке, но так или иначе говорящих о минувшей эпохе. Автор не отвечает на вопросы, но задает свои: почему режиссеров до сих пор волнуют темы войны, оттепели, застоя, диссидентства, сталинских репрессий, космических завоеваний...

Разговор о современном театре

17 июня, 17.15-18.00, Студия

Что первично - текст или действия? Что дают авторам драматургические конкурсы? Почему пьесы важно не только смотреть, но и читать? Вместе с создателями ТРУ театра и драматургом Дмитрием Даниловым Вадим Левенталь будет говорить о тенденциях в современном театре.

"Катя едет в Сочи. И другие истории о двойниках"

18 июня, 18.15-19.00, Студия

Новый сборник прозы Анны Матвеевой состоит из девяти историй, объединенных рифмой судьбы. Невольными и не всегда очевидными двойниками становятся здесь художник и галерист, сын и мать, незнакомые женщины и знакомые по переписке девочки... Это книга о том, что даже антиподы могут услышать и понять друг друга.

Гузель Яхина представит на фестивале свой роман "Эшелон на Самарканд". Фото: Виктор Васенин

"Круглый стол" "Романтическое фэнтези"

18 июня, 21.15-22.00, Лекторий

Авторы российского ромфанта соберутся, чтобы обсудить главные вопросы романтической магии и магической романтики. Популярные писательницы, авторы книжных циклов и внесерийных романов, покорившие сердца многих тысяч поклонниц, знают толк в магических ребусах и готовы делиться секретами.

Творческая встреча с Полиной Дашковой

19 июня, 12.15-13.00, Лекторий

Произведения Полины Дашковой, завоевавшей признание читателей и на родине, и за рубежом, увлекательны и достоверны. Герои книг - живые человеческие характеры со сложными отношениями. Сюжет всегда развивается многослойно и держит в напряжении до последней страницы.

"Истребитель". Дмитрий Быков

19 июня, 15.15-16.00, Лекторий

Это роман о советских летчиках, "соколах Сталина". Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь - метафора преодоления во имя высшей цели. Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, как представитель "новой нации" мог быть и истребителем, и истребляемым.

Александр Пелевин и Андрей Геласимов: "Как принципы компьютерной игры проникают в литературный текст"

19 июня, 17.15-18.00, Лекторий

Дискуссия писателей-геймеров Александра Пелевина и Андрея Геласимова, применяющих в своем творчестве приемы из области видеоигр, которая, по мнению многих, не имеет никакого отношения к искусству.

"Это я - Эдичка": от эпатажа к классике

19 июня, 20.15-21.00, Лекторий

"Это я - Эдичка" - первый и во многом автобиографический роман Эдуарда Лимонова, принесший ему мировую популярность, - вновь выходит в России. Зачем? Ответ найдут Сергей Шаргунов, Андрей Рубанов, Павел Подкосов и Екатерина Волкова .

"Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей"

20 июня, 13.15-14.00, Лекторий

Сборник "Без очереди" составлен из рассказов и эссе о советской эпохе. Время действия - молодость, место - одна шестая часть суши. Авторы - пионервожатый Евгений Водолазкин, модница Людмила Улицкая, Александр Генис, путешествующий автостопом, Марина Степнова, очутившаяся в южной сказке Молдавской ССР, студент Алексей Варламов и другие...

Дискуссия "Миф о герое. Кто и как пишет историю жизни?"

20 июня, 16.15-17.00, Лекторий

Писатели Вячеслав Недошивин, долгие годы занимавшийся творчеством Дж. Оруэлла и переводами его произведений, Александр Ливергант, литературовед, переводчик, главный редактор журнала "Иностранная литература", автор биографий Киплинга, Моэма, Уайльда, Фицджеральда, Миллера, Грина, Вулф, и Александр Архангельский, чья книга "Русофил" продолжает серию "Счастливая жизнь", примут участие в дискуссии, посвященной жанру биографии.

"Безумие и норма". Творческая встреча с Анной Козловой

20 июня, 18.15-19.00, Студия

В новом романе победителя премии "Национальный бестселлер - 2016" Анны Козловой "F20" героиня живет со страшным диагнозом "шизофрения". Читая этот безжалостный, смешной и глубоко драматичный текст, невольно задаешься вопросом: кого на самом деле стоит считать нормальным.

Тем временем

В деловой программе фестиваля - дискуссия "Цифра" vs "Бумага": будущее печатной периодики и книг в эпоху "цифровизации". Сегодня россияне тратят на медиаконтент и книги в среднем 12-14 часов в день, и лишь полчаса уходит на чтение "бумаги". Чем обернется полный исход бумажных книг и учебников? Насколько губительно для бизнеса падение тиражей? Возможен ли союз "цифры" и "бумаги"? Среди участников - декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, генеральный директор "РГ" Павел Негоица, шеф-редактор интернет-ресурса Russia Beyond Всеволод Пуля, издатели Лев Елин, Дмитрий Ицкович, исследователи.

18 июня, 15.15-16.00, Литературная гостиная