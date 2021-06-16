Андрейченко выступил на сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

Уверенность в том, что работа над пакетом интеграционных документов, которая параллельно осуществляется в Москве и Минске, будет завершена к осеннему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, выразил 16 июня спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко. Об этом он заявил на 60-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которая прошла в Доме правительства в формате видео-конференц-связи, информирует БЕЛТА.

Дав высокую оценку потенциалу сотрудничества двух братских стран, парламентарий подтвердил, что стороны "всегда находили взаимоприемлемые и взаимовыгодные решения". Он привел примеры и текущих положительных итогов взаимодействия. Только в первом квартале этого года "товарооборот между странами вырос более чем на 20 процентов". Такая динамика, по оценке спикера, "дает все основания полагать, что к концу года мы выйдем на докризисный уровень 2019 года". А предстоящий VIII Форум регионов Беларуси и России, уверен Андрейченко, который пройдет с 29 июня по 1 июля в Московской области, внесет весомую лепту в укрепление контактов братских народов.

Весомым вкладом в союзное строительство и оживление экономики назвал он и борьбу с коронавирусной инфекцией. "Мы благодарны России за оказанную помощь и организацию производства "Спутник V". Решение наладить на наших площадях выпуск этой вакцины высоко оценили и граждане Беларуси", - констатировал Андрейченко.

Обратил внимание спикер и на оживление транспортного сообщения между двумя государствами. Гражданами востребованы услуги скоростного поезда "Ласточка", новые авиарейсы в регионы России. Он предложил подумать и "над расширением географии маршрутов и увеличением количества авиационных и железнодорожных рейсов". Это важно, по его словам, для укрепления межрегионального сотрудничества, которое было и остается залогом успеха союзного строительства.

Затронул спикер и вопрос о союзных программах, напомнив, что в бюджете 2022 года их остается только три. В этой связи он предложил коллегам ускорить выработку новых проектов, "нацеленных на создание высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, способной конкурировать на мировых рынках. Будущее за такими стратегическими направлениями, как развитие умных городов, электротранспорта, точное земледелие, микроэлектроника".

Парламентариями, добавил оратор, активно обсуждается и реализация еще одного актуального вопроса - распространения действия страховых полисов транспортных средств Беларуси и России на всю территорию Союзного государства.