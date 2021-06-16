Президент США Джо Байден назвал Россию и Америку "двумя великими державами".

Как сообщает телеканал CNN, такое заявление Байден сделал во время проходящего в эти минуты в Женеве саммита лидеров двух стран.

Комментаторы расценили такой "заход" ранее критиковавшего РФ президента США в качестве явной попытки "стабилизировать отношения" между Вашингтоном и Москвой.

При этом CNN напоминает о прежних попытках американской стороны принизить глобальную роль России и даже вспомнил высказывание экс-президента США Барака Обамы о нашей стране, как о "региональной державе". Тогда, напомним, Байден работал в Белом доме в качестве вице-президента.

Видимо, для нынешней администрации США пришло время переоценки собственных заблуждений.