Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику" для россиян

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил за "более щедрую визовую политику" в отношении россиян, в том числе студентов. Об этом он заявил, представляя доклад по отношениям Евросоюза и России, подготовленный для предстоящего саммита ЕС, который пройдет 23-24 июня.

"Когда мы говорим о контактах между людьми, мы должны усиливать такие возможности… Надо поддерживать мобильность как европейской, так и российской молодежи. В частности, этому можно способствовать, выдавая визы в Евросоюз, предусмотрев финансирование в рамках программы Erasmus, возможности обучения, получения работы. Мы недостаточно работаем в этом направлении. Надо быть более щедрыми в вопросах виз, которые выдаются для получения образования, чтобы люди могли посмотреть, как живет Европа", - сказал Боррель.

При этом в новом докладе по отношениям Москвы и Брюсселя Боррель предложил использовать в отношении России новую стратегию на основе трех принципов: дистанцирование, давление и диалог по интересным для ЕС вопросам. Диалог предлагается вести по таким вопросам, как здравоохранение, климат, ядерная программа Ирана, борьба с терроризмом.