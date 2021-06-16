Бразилия подписала с США соглашение об освоении Луны

Бразилия стала первой страной Южной Америки, которая заключила с США соглашение о сотрудничестве в рамках лунной программы Artemis и о нормах поведения в космосе. Об этом сообщил Госдепартамент США.

"Соглашения Артемиды" представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Среди содержащихся в них принципов есть, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне, пишет ТАСС. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже выступил с видеообращением, в котором поздравил Бразилию с присоединением к программе.

Напомним, в 2019 году власти США заявили о начале подготовки к полетам к Луне. Программа Artemis состоит из трех этапов. Первый предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - облет спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Предполагается, что данная программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.