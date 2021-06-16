Через две недели начнет работу VIII Форум регионов Беларуси и России

C 29 июня по 1 июля пройдет VIII Форум регионов Беларуси и России. В его повестке - "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации". Работа пяти тематических секций будет организована в онлайн-формате. В отличие от прошлого года, на важнейших мероприятиях представители регионов смогут пообщаться вживую. Ожидается, что в работе форума примет участие Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

О подготовке к встрече представителей регионов двух стран говорилось на заседании совместного организационного комитета. С белорусской стороны его вел заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко, с российской - заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Воробьев. В заседании участвовали парламентарии, представители Постоянного Комитета Союзного государства, ряда министерств и ведомств, молодежных организаций.

- Диалог между регионами Беларуси и России является залогом успешного развития и стабильности, - отметил Анатолий Исаченко.

Юрий Воробьев поддержал коллегу, предложив заслушать отчеты руководителей профильных комиссий и комитетов белорусского и российского парламентов о подготовке к работе тематических секций. С белорусской стороны они будут организованы в Белорусском институте стратегических исследований, Научно-технологическом парке БНТУ "Политехник", в Президентской и Национальной библиотеках, а также в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. С российской - в Совете Федерации Федерального Собрания и в правительстве Московской области в городе Красногорске.

В рамках форума состоится Белорусско-российский молодежный форум. Он пройдет во Владивостоке

В предстоящих дискуссиях будет затронут широкий круг актуальных вопросов сотрудничества в рамках Союзного государства. Это развитие научного взаимодействия и подготовки кадров, создание единого научно-технологического пространства, выполнение союзных программ в рамках международных договоров, правовые аспекты цифровизации в формате Союзного государства... Об уровне диалога говорит, например, то, что в нем будут участвовать министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и его белорусский коллега Игорь Карпенко, президент РАН Александр Сергеев и первый заместитель председателя Президиума НАНБ Сергей Чижик, руководители других министерств и ведомств.

Важным событием обещает стать заседание белорусско-российского Совета делового сотрудничества.

- Наше участие в форуме тесно увязано с его тематикой, это вопросы цифровизации бизнеса, что очень существенно, - рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. - Начинают работать цифровые процедуры, имею в виду применение Таможенного кодекса и других документов в рамках ЕАЭС и Союзного государства. Все это требует оценки со стороны бизнеса, тем более что есть определенные шероховатости, особенности, которые надо учесть. Мы также оценим условия реализации проектов по промкооперации (как позитивные, так и вызывающие затруднения). Обязательно рассмотрим инструменты поддержки инновационных проектов по совместному производству продукции, у нас с Российской торговой палатой есть предложения по пяти из них. Поговорим и о том, что сегодня должны сделать торгово-промышленные палаты регионов в новых условиях.

Во второй день белорусская делегация отправится в Москву, где состоится встреча председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко. Пройдет заседание межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству, парламентарии встретятся с губернаторами ряда областей. Наталья Кочанова поделилась с журналистами ожиданиями от предстоящего диалога:

- Ждем встречи с коллегами… Тема форума весьма актуальна и перспективна. Ждем также подписания контрактов и торговых соглашений, что всегда было важным направлением в работе форума. Экономические отношения - прежде всего, и у нас подготовлен к подписанию ряд контрактов, а некоторые уже подписаны в рамках подготовки к форуму. Думаю, прежняя сумма - 700 миллионов долларов - безусловно, будет. Рассчитываем и на более весомую сумму: мы говорим о 900 миллионах долларов.

Первого июля пройдет пленарное заседание. В прежние годы значимость ему придавало участие президентов Беларуси и России. Ожидается, что традиция не будет нарушена.

Все о подготовке к форуму читайте на сайте.