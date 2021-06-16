Что делать, если семье отказали в пособии на детей

Однако "нулевой доход" считается обоснованным у единственного родителя, если второй не указан в свидетельстве о рождении, а также у одного из двух родителей в многодетной семье и у мамы или папы ребенка в возрасте до трех лет. В пособии также не откажут, если родитель очно учится и ему еще нет 23 лет, лечится, ухаживает за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет, служит в армии или вернулся из нее не более трех месяцев назад. Отсутствие дохода допускается для гражданина, отбывающего наказание и в течение трех месяцев после его освобождения из мест лишения свободы, а также для безработного, который состоит в службе занятости, но в течение не более шести месяцев.
В остальных случаях при "нулевом доходе" семья теряет право на детское пособие. При этом доход считается за 12 месяцев, которые прошли 4 месяца назад от даты обращения за выплатой.
В любом случае, уточнили в минтруде, если семье отказали в назначении пособия, она может обратиться через специальный сервис на портале Госуслуг за разъяснением. Она всегда сможет подать заявление повторно.
Чтобы вернуть себе право на пособие, в ряде случаев родителям необходимо легализовать свой доход. Например, зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе в качестве самозанятого и уплачивать налог с полученной прибыли в размере 4%, если самозанятый услуги оказывает гражданам, и 6% - когда он предоставляет их организациям. Зарегистрироваться в качестве самозанятых может, например, няня, репетитор, фотограф, курьер, мастер маникюра, парикмахер, водитель такси. Сегодня этот статус выбрали уже более 2,4 млн россиян.
Планируется, что в дальнейшем пособия будут назначаться автоматически. Выявлять бедные семьи поможет Федеральная налоговая служба, которая будет передавать сведения об их достатке в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, в которой собраны актуальные сведения о предоставляемых гражданам мерах социальной поддержки. Проект федерального закона об этом, разработанный минтрудом, уже размещен для общественного обсуждения.
Право на пособие на детей от 3 до 7 лет получают семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Помимо "нулевого дохода" при назначении выплат теперь также применяется комплексная оценка нуждаемости, то есть учитывается имущество семьи: количество квартир, машин. В то же время размер выплаты стал варьироваться: он может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания и зависит от дохода семьи. Так, если 50% окажется мало для того, чтобы ее среднедушевой доход достиг прожиточного минимума, то выплату поднимут, при необходимости - до максимального уровня. Планируется, что адресный подход к назначению пособия поможет большему числу семей преодолеть черту бедности, подчеркнули в ведомстве.
Пособия на детей от 3 до 7 лет по новым правилам получают уже 670 тысяч семей. Из них почти на 600 тысяч детей выплаты назначены в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка, еще на 70 тысяч детей - в размере 75% прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Если семье отказали в пособии из-за "нулевого дохода", при этом она нуждается в мерах социальной поддержки, потому что, например, оказалась в сложной жизненной ситуации, у нее есть возможность получить другую помощь от государства, рассказали в минтруде. Например, она может заключить социальный контракт. Это договор с государством, в котором есть положения про обязанности и ответственность обеих сторон.
Социальный контракт заключается по одному из четырех направлений: трудоустройство, преодоление трудной жизненной ситуации, развитие личного подсобного хозяйства или открытие своего дела.
Для каждой семьи разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации, которая должна помочь ей преодолеть бедность и приобрести постоянный долгосрочный источник дохода.
Выплаты могут быть ежемесячными в размере регионального прожиточного минимума, помимо них семье предоставят необходимые соцуслуги, например присмотр за детьми или помощь в прохождении диспансеризации. В прошлом году социальным контрактом воспользовались 604 тысячи человек, доходы получателей выросли в 1,6 раза, почти 65% получателей социального контракта вышли из черты бедности.