Что делать, если семье отказали в пособии на детей

С 1 апреля семьям могут отказать в назначении пособия на детей от 3 до 7 лет при "нулевом доходе". То есть тем родителям, которые не пытаются сами обеспечить семью (не работают без подкрепленных документами уважительных причин и не состоят на учете в центре занятости), ограничивают доступ к социальным пособиям, пояснили в минтруде.

Пособия от 3 до 7 лет по новым правилам уже назначены на 670 тысяч детей. Фото: Photoxpress

Однако "нулевой доход" считается обоснованным у единственного родителя, если второй не указан в свидетельстве о рождении, а также у одного из двух родителей в многодетной семье и у мамы или папы ребенка в возрасте до трех лет. В пособии также не откажут, если родитель очно учится и ему еще нет 23 лет, лечится, ухаживает за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет, служит в армии или вернулся из нее не более трех месяцев назад. Отсутствие дохода допускается для гражданина, отбывающего наказание и в течение трех месяцев после его освобождения из мест лишения свободы, а также для безработного, который состоит в службе занятости, но в течение не более шести месяцев.

В остальных случаях при "нулевом доходе" семья теряет право на детское пособие. При этом доход считается за 12 месяцев, которые прошли 4 месяца назад от даты обращения за выплатой.

В любом случае, уточнили в минтруде, если семье отказали в назначении пособия, она может обратиться через специальный сервис на портале Госуслуг за разъяснением. Она всегда сможет подать заявление повторно.

Чтобы вернуть себе право на пособие, в ряде случаев родителям необходимо легализовать свой доход. Например, зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе в качестве самозанятого и уплачивать налог с полученной прибыли в размере 4%, если самозанятый услуги оказывает гражданам, и 6% - когда он предоставляет их организациям. Зарегистрироваться в качестве самозанятых может, например, няня, репетитор, фотограф, курьер, мастер маникюра, парикмахер, водитель такси. Сегодня этот статус выбрали уже более 2,4 млн россиян.

Планируется, что в дальнейшем пособия будут назначаться автоматически. Выявлять бедные семьи поможет Федеральная налоговая служба, которая будет передавать сведения об их достатке в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, в которой собраны актуальные сведения о предоставляемых гражданам мерах социальной поддержки. Проект федерального закона об этом, разработанный минтрудом, уже размещен для общественного обсуждения.

Чтобы вернуть право на пособие, надо легализовать доход. Например, стать самозанятым

Право на пособие на детей от 3 до 7 лет получают семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Помимо "нулевого дохода" при назначении выплат теперь также применяется комплексная оценка нуждаемости, то есть учитывается имущество семьи: количество квартир, машин. В то же время размер выплаты стал варьироваться: он может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания и зависит от дохода семьи. Так, если 50% окажется мало для того, чтобы ее среднедушевой доход достиг прожиточного минимума, то выплату поднимут, при необходимости - до максимального уровня. Планируется, что адресный подход к назначению пособия поможет большему числу семей преодолеть черту бедности, подчеркнули в ведомстве.

Пособия на детей от 3 до 7 лет по новым правилам получают уже 670 тысяч семей. Из них почти на 600 тысяч детей выплаты назначены в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка, еще на 70 тысяч детей - в размере 75% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Если семье отказали в пособии из-за "нулевого дохода", при этом она нуждается в мерах социальной поддержки, потому что, например, оказалась в сложной жизненной ситуации, у нее есть возможность получить другую помощь от государства, рассказали в минтруде. Например, она может заключить социальный контракт. Это договор с государством, в котором есть положения про обязанности и ответственность обеих сторон.

Социальный контракт заключается по одному из четырех направлений: трудоустройство, преодоление трудной жизненной ситуации, развитие личного подсобного хозяйства или открытие своего дела.

Для каждой семьи разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации, которая должна помочь ей преодолеть бедность и приобрести постоянный долгосрочный источник дохода.

Выплаты могут быть ежемесячными в размере регионального прожиточного минимума, помимо них семье предоставят необходимые соцуслуги, например присмотр за детьми или помощь в прохождении диспансеризации. В прошлом году социальным контрактом воспользовались 604 тысячи человек, доходы получателей выросли в 1,6 раза, почти 65% получателей социального контракта вышли из черты бедности.