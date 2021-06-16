Что ожидают зарубежные СМИ от встречи Путина и Байдена

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может привести к частичной нормализации дипломатических отношений между двумя странами, достижению договоренностей в сфере контроля над ядерными вооружениями. Но больших прорывов ожидать не следует. Такие прогнозы выдают различные зарубежные СМИ.

Так, британская The Times пишет, что главам государств удастся договориться как минимум о возвращении послов в дипмиссии после того, как они были отозваны для консультаций. Также может быть поднят вопрос о возобновлении работы закрытых ранее консульств.

Американское издание Politico полагает, что главным достижением встречи Путина и Байдена может стать согласование позиций в сфере контроля над ядерными вооружениями. И РФ и США проявили заинтересованность в этом вопросе.

По мнению итальянской Il Messaggero, США важно добиться возвращения отношений между двумя державами в рамки "предсказуемых и стабильных", пусть и без особых прорывов. В этом случае администрация Байдена сможет сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

Как отмечает испанская El Pais, главное - разморозить диалог, все остальные вопросы второстепенны, тем более что у России и США накопилось много взаимных претензий.