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16.06.2021 14:22
Рубрика: Власть

Что ожидают зарубежные СМИ от встречи Путина и Байдена

Текст: Юрий Когалов
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может привести к частичной нормализации дипломатических отношений между двумя странами, достижению договоренностей в сфере контроля над ядерными вооружениями. Но больших прорывов ожидать не следует. Такие прогнозы выдают различные зарубежные СМИ.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Так, британская The Times пишет, что главам государств удастся договориться как минимум о возвращении послов в дипмиссии после того, как они были отозваны для консультаций. Также может быть поднят вопрос о возобновлении работы закрытых ранее консульств.

МИД: Москве удалось согласовать все интересующие вопросы на саммите в Женеве

Американское издание Politico полагает, что главным достижением встречи Путина и Байдена может стать согласование позиций в сфере контроля над ядерными вооружениями. И РФ и США проявили заинтересованность в этом вопросе.

По мнению итальянской Il Messaggero, США важно добиться возвращения отношений между двумя державами в рамки "предсказуемых и стабильных", пусть и без особых прорывов. В этом случае администрация Байдена сможет сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

Как отмечает испанская El Pais, главное - разморозить диалог, все остальные вопросы второстепенны, тем более что у России и США накопилось много взаимных претензий.

Власть Работа власти Внешняя политика Россия и США

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