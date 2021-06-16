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16.06.2021 11:00
Рубрика: Культура

Что посмотреть на самой большой площадке фестиваля "Красная площадь"

Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8480)
Главная сцена на четыре дня станет местом притяжения тех, кто любит литературу, музыку и театр. Здесь пройдут концерты и спектакли, церемонии награждения и встречи с выдающимися писателями современности.
Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев
Фото: Сергей Михеев

17 июня

12.00 Торжественное открытие.

12.20 Piano Gala. Концерт юных пианистов, лауреатов и финалистов конкурса Grand Piano Competition и стипендиатов Фонда "Новые имена" под руководством Дениса Мацуева.

14.00 Творческая встреча с историком и писателем Эдвардом Радзинским.

15.00 "Брошенные тексты. Автобиографические записки". Игорь и Вадим Верники представят новую книгу Игоря Верника.

19.00 "Серебряное зеркало". Артисты МГТ и музыканты Губернаторского оркестра Московской области исполнят стихи известных и забытых поэтесс начала ХХ века.

20.45 "Ноябрь". Музыкальная программа Олега Нестерова и артистов Электротеатра Станиславский.

18 июня

11.00 "История России в стихах". Награждение победителей конкурса юных чтецов.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Инфографика: Путеводитель по книжному фестивалю "Красная площадь"

14.30 Проза и поэзия между сном и явью. Дмитрий Воденников и Татьяна Толстая о том, как пишется проза и какие у нее источники вдохновения.

17.45 "Смешной человек. Пробы и ошибки". Спектакль "Мастерской П.Н. Фоменко" в жанре "концертданеконцерт".

19.15 "Дневник Мастера и Маргариты". Сати Спивакова и Владимир Кошевой в новой литературной композиции.

21.30 Театр "Современник" покажет поэтический спектакль "Немой выбор". Каждый текст, звучащий в этом спектакле, стал свободным выбором артиста, его произносящего.

19 июня

11.00 По следам "Тотального диктанта" с Дмитрием Глуховским.

12.15 Памяти Михаила Яснова. Литературные чтения к 75-летию со дня рождения поэта, учителя, редактора.

15.15 "Неисторический роман. Как писать о прошлом". Дискуссия Гузель Яхиной, Андрея Рубанова и Евгения Водолазкина.

21.30 "Гамлет STORY". Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко, Сергей Шнырёв и скрипач Алексей Айги расскажут свою историю принца датского.

20 июня

11.00 Айда к Пушкину. "РГ" и Сообщество пушкинских музеев представят интерактивную карту музеев поэта.

12.30 "Лицей". Церемония награждения лауреатов литературной премии для молодых прозаиков и поэтов.

16.15 "Снежный барс" Дианы Арбениной. Лидер группы "Ночные снайперы" представит свою новую книгу.

17.45 Роман "Обитель": литература и кино. Встреча с Захаром Прилепиным.

21.00 "На всю оставшуюся жизнь". Лирические песни о войне и мире. Алексей Гориболь и солисты оперной труппы Большого театра.

P.S. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Культура Литература Книжный фестиваль "Красная площадь"

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