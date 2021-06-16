ЦИК: Протоколы с QR-кодом составят на 98% участков на выборах в Госдуму

Почти все участковые избирательные комиссии в России на предстоящих выборах депутатов Госдумы будут использовать технологию изготовления итоговых протоколов с машиночитаемым кодом (QR-кодом), сообщил на заседании Центризбиркома член комиссии Антон Лопатин.

Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что оставшиеся 2% - это маленькие участки, например, организованные на морских судах или в труднодоступных местностях, где часто нет интернета и других условий для применения такой технологии.

Зампред ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что благодаря QR-кодированию "скорость ввода итоговых протоколов в России не имеет аналогов в мире". Кроме того, код исключает возможность ошибок и намеренных искажений при передаче данных протоколов в систему ГАС "Выборы".

ЦИК будет рекомендовать при необходимости внести соответствующие изменения в региональные законы о выборах, чтобы QR-кодирование можно было применять и на местных выборах.