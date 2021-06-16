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16.06.2021 13:59
Рубрика: Власть

ЦИК утвердил порядок обращения в Роскомнадзор о незаконной агитации

Текст: Галина Мисливская
Территориальные и региональные избиркомы смогут направлять представления в Роскомнадзор о блокировке незаконной агитации в интернете. В среду Центризбирком утвердил порядок подачи таких документов.

Напомним, в начале марта президент подписал закон, который позволяет оперативно пресекать распространение незаконной агитации на интернет-ресурсах по рекомендации ЦИК России, региональных и территориальных избиркомов.

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Направлять представления будут члены соответствующих комиссий с правом решающего голоса, каждый избирком утвердит такого уполномоченного и уведомит ЦИК о выбранной кандидатуре. В случае обнаружения незаконной агитации он вправе собрать пакет документов и направить его для консультаций в Центризбирком, а затем - в Роскомнадзор. Как подчеркнула секретарь ЦИК Наталья Бударина, это именно право, а не обязанность комиссий, организующих выборы.

Порядок действий в случае поступления сигнала о распространении незаконной агитации следующий:

- проводится проверка, в случае подтверждения факта - его фиксируют в виде скриншота или видеофайла;

- если есть данные о том, что материалы распространяет конкретный кандидат, партия или штаб, они вправе дать объяснения;

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- по результатам проверки сигнала уполномоченное лицо избиркома готовит представление по форме, которая прописана в соглашении между ЦИКом и Роскомнадзором;

- пакет документов направляется для консультации в ЦИК России, а затем - собственно в Роскомназдор для блокировки.

В постановлении Центризбиркома отмечается, что уполномоченное лицо вправе отозвать свое представление.

Ранее в ЦИК поясняли, что под блокировку могут попасть несколько видов агитации. Например, материалы, оплаченные не из избирательного фонда кандидата. Или если к политической рекламе привлекут несовершеннолетних либо иностранцев. При этом "граждане могут агитировать в безденежных формах" без угрозы санкций, эту позицию подтвердил Конституционный суд.

Ограничение доступа к материалам будет действовать в течение агитационного периода, во время голосования и пять дней после подведения итогов выборов. Кроме того, ресурс может быть разблокирован сразу после удаления незаконного контента.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минцифры Роскомнадзор Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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