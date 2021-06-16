Дмитрий Мезенцев дал интервью телеканалу "Россия 24"

- Мы видели, как выверенно и поэтапно западные партнеры Беларуси формируют пакет тех санкционных мер, который сопровождался их риторикой по теме "прав человека" и "демократии", - напомнил Дмитрий Мезенцев. - При этом при обозначении возможности введения отраслевых или секторальных санкций санкции достаточно долго не вводились. И было понятно почему: потому что западные партнеры Беларуси при всей этой риторике и желании учить белорусских руководителей и всю Беларусь тем основам демократии, которые как будто они освоили сами, они понимали, что главная задача - это недопущение той глубокой экономической интеграции, того реального, по-настоящему стратегического сближения Беларуси с Россией, ради которого и велась эта вполне выверенная политика не только в ушедшем году, а на протяжении многих, многих постсоветских лет становления независимости и суверенной Беларуси. Это действительно так. И по мере того как сейчас мы видим в том числе и нынешние новости о решении Европарламента, выступление главы европейской дипломатии, те шаги, которые обозначаются, они более жесткие. Они по-своему более угрожающие. Но они есть ответ на оценки, которые дает сегодня прежде всего Европа ситуации в Беларуси. Понятно становится европейцам, что Беларусь будет сохранять политику независимости, суверенитета и подтверждения уважения к своим национальным интересам.

Госсекретарь Союзного государства напомнил, как в конце восьмидесятых - начале девяностых советское руководство "разменяло собственный суверенитет, позиционирование второй державы в мире на "гуттаперчевую" позицию, на роль заискивающего партнера - ради того, чтобы тебя подхватили и похлопали по плечу". Сегодня же Россия выстраивает свою внешнюю политику абсолютно на других принципах.

- Мы видим, что российское руководство, Президент России Владимир Владимирович Путин, подтверждая готовность к диалогу с западными партнерами, и в том числе с Соединенными Штатами Америки, никогда не позволяет отступать от линии защиты национальных интересов, - резюмировал Дмитрий Мезенцев. - Мы видим, что такая последовательная линия проводится и белорусским руководством.

Госсекретарь подчеркнул, что Россия всегда готова прийти на помощь своему ближайшему соседу и партнеру. А Запад своими санкциями пытается обескровить наиболее успешные отрасли белорусской экономики.

- Важно понимать, что тот ответ, который дал Президент России Владимир Владимирович Путин в ушедшем году, поддержав белорусский народ в сложное время, та поддержка кредитными денежными ресурсами, расширением линейки заказов для промпредприятий и сельхозпредприятий Беларуси, принципиально иной режим поддержки отношений с регионами, с субъектами Российской Федерации, - все это было направлено на то, чтобы обеспечить стабильность экономики Беларуси, обеспечение широкого социального пакета, который обозначен для граждан белорусским руководством, ради миллионов белорусов, ради наших связей...

Государственный секретарь Союзного государства обратил особое внимание на высокую значимость недавнего подписания документов о введении в строй первого энергоблока Белорусской станции.

- Только один этот пример, поддержка запроса белорусского руководства Президентом Путиным о начале строительства в свое время госкорпорацией "Росатом" станции в Островце, выделение очень льготных кредитных ресурсов, совместная работа с белорусскими партнерами, выход на энергобезопасность иного уровня для Беларуси и возможность и право Беларуси стать членом "клуба стран атомной энергетики", - только один этот пример является по масштабу таким, что все разговоры о том, что кто-то может соразмерно России оказывать поддержку, взаимодействие... Да, взаимовыгодное. Да, безусловно, значимое для обеих сторон. Но сотрудничество такого уровня, которое показываем сегодня мы друг для друга - это все становится важными факторами, которые мы можем и должны учитывать. И таких проектов у нас значительное количество. Как и сегодня значимость ориентированности на предметный разговор по экономической, подчеркиваю - по экономической интеграционной повестке, которая никогда не может стать никакой угрозой внешней политике независимой суверенной Беларуси. При этом мы помним, что у нас есть потенциал союзного строительства, есть Союзный договор. Мы много сделали, но еще предстоит немало сделать.