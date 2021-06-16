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16.06.2021 14:21
Рубрика: Экономика

Должникам сохранят доход в размере прожиточного минимума

Текст: Татьяна Замахина
За должниками закрепят право на сохранение ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию".

Фото: iStock
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По словам одного из авторов инициативы, первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, пока что запрещено списывать более 50 процентов заработной платы или пенсии. Но ведь доходы могут быть на уровне прожиточного минимума, и списание половины означает, что человек фактически остается без денег, констатировал депутат.

После вступления закона в силу граждане, оказавшиеся в долговой кабале, смогут обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума трудоспособного населения. Речь о 12 702 рубля по состоянию на 2021 год, однако ежегодно эта сумма растет.

Если у должника есть иждивенцы (дети, инвалиды на содержании и т.п.), то они также будут учитываться при расчете "несгораемого минимума".

Однако правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением. В редакции первого чтения в этот список также входила компенсация морального вреда, уплата административного или судебного штрафа, задолженности по ЖКХ и другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Поправками ко второму чтению Госдума данные платежи исключила. Таким образом, их также смогут списать со счета, на котором хранится гарантированный доход должника.

Фото: iStock
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Один из авторов, секретарь Генсовета "ЕР", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак уточнил, что документ особенно актуален для самозанятых, а также индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня вообще не защищены от взысканий. "В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания", - пояснил он.

Закон в случае окончательного принятия вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Комментарии

Один из авторов законодательной инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев:

"Это важная социальная инициатива. В настоящее время допускается списание с должников до половины их месячной заработной платы и пенсии. Зачастую банки забирают у людей последнее, оставляя без копейки на существование. И особенно принятие этого закона важно в пандемию, ведь у многих доходы снизились, и пришлось взять кредиты".

Депутат ГД от фракции "Единая Россия" Владимир Синяговский:

"Ежегодно сотни тысяч людей оказываются должниками по независящим от них обстоятельствам. Коллекторы начинают штурмовать их, их родственников. Забирают все и люди остаются без средств к существованию. Принимаемый нами законопроект направлен на защиту этой категории граждан, то есть это некий механизм дополнительной защиты пенсионеров, инвалидов и людей, оказавшихся в трудной жизненной позиции.

У нас социально ориентированное государство, и мы создаем условия, чтобы ни один человек не остался без средств к существованию".

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Работа власти Внутренняя политика Законопроекты и комментарии

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