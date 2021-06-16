Партия "Единая Россия" пойдет на выборы с "народной" программой на 2021-2026 годы, в которую включены предложения, прозвучавшие в ходе недавних праймериз. Во главу угла поставлены вопросы борьбы с бедностью. Поддержку предполагается оказывать адресно и с использованием цифровых технологий.

"Основа народной программы уже сформирована - в прямом диалоге с людьми, жителями всех регионов и всех муниципальных образований. Это действительно народная программа в полном смысле этого слова", - заявил глава Высшего совета ЕР Борис Грызлов на заседании Экспертного совета партии во вторник.

В этот раз "единороссы" решили объединить два раздела своей программы - о развитии государственных институтов и социальный, рассказал первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев. Центральной темой станет снижение уровня бедности. "По состоянию на 2020 год в РФ 17,8 миллиона человек живут ниже установленной национальной линии бедности", - подчеркнул парламентарий.

"Единая Россия" предлагает следующие меры для борьбы с бедностью:

- адресный подход к социальной помощи и обеспечение гарантий минимального дохода. Исаев пояснил, что речь идет не о безусловном базовом доходе (этот инструмент в партии считают неоправданным в условиях России), необходимо сделать так, чтобы каждый россиянин получал доход не ниже определенной величины с учетом зарплаты, пенсии, пособий и субсидий;

- поддержка граждан в трудной жизненной ситуации с целью ликвидировать саму причину неблагополучия, например, помочь с учебой, трудоустройством, переездом на новое место жительства. Иначе, подчеркнул депутат, это все равно, что таблетка аспирина - симптомы уходят, а болезнь - нет;

- создание социальных лифтов для молодежи, интеграция в общество сирот и инвалидов. В последнем случае предлагается расширять доступность электронных сервисов для получения лекарств и средств реабилитации.

Основа народной программы уже сформирована - в прямом диалоге с людьми

В области здравоохранения партия сделает упор на развитии первичного звена, закреплении кадров на селе и в малых городах, на более активном использовании современных технологий для оказания медицинских услуг, включая телемедицину, а также на лекарственном обеспечении граждан. "Обсуждается возможность постепенного перехода к лекарственному страхованию", - отметил Исаев.

В предвыборной программе "Единой России" впервые будет провозглашено создание системы непрерывного образования, чтобы люди могли проходить обучение и переобучение на протяжении всей жизни.

Среди приоритетов программы Исаев также назвал устранение цифрового неравенства по всей стране. По его словам, 28 процентов домохозяйств сегодня не имеют компьютера, а 31 процент - доступа к интернету. Кроме того, "единороссы" намерены развивать принципы автоматического начисления пособий и "презумпции согласия": если человеку повысили выплаты, ему не нужно писать отдельное заявление.

Проект предвыборной программы "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня. Затем документ обсудят в регионах и доработают. По словам Бориса Грызлова, окончательный текст будет принят в августе.