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16.06.2021 14:46
Рубрика: Общество

Эксперт исключила тяжелое течение коронавируса после вакцинации

Текст: Елена Манукиян
Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Процент заболевших после вакцинации совсем небольшой. Об этом telegram-каналу Стопкоронавирус.рф рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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По ее словам, вакцинация работает и защищает от инфекции в подавляющем большинстве случаев. А те, кто всё-таки заболевает после вакцинации, болеют, как правило, легко, без осложнений. У них тяжелое течение коронавируса исключено.

Пшеничная пояснила причину того, что у некоторых граждан коронавирус может проявиться после вакцинации в слабой форме. Дело в том, что иногда организм не отвечает защитной иммунной реакцией ни на инфекцию, ни на вакцину, либо иммунный ответ настолько слабый, что не защищает от последующего инфицирования. "Такое встречалось и в доковидную эпоху в отношении других инфекционных заболеваний", - подытожила эксперт.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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