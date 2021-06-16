Эксперт исключила тяжелое течение коронавируса после вакцинации

Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Процент заболевших после вакцинации совсем небольшой. Об этом telegram-каналу Стопкоронавирус.рф рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, вакцинация работает и защищает от инфекции в подавляющем большинстве случаев. А те, кто всё-таки заболевает после вакцинации, болеют, как правило, легко, без осложнений. У них тяжелое течение коронавируса исключено.

Пшеничная пояснила причину того, что у некоторых граждан коронавирус может проявиться после вакцинации в слабой форме. Дело в том, что иногда организм не отвечает защитной иммунной реакцией ни на инфекцию, ни на вакцину, либо иммунный ответ настолько слабый, что не защищает от последующего инфицирования. "Такое встречалось и в доковидную эпоху в отношении других инфекционных заболеваний", - подытожила эксперт.