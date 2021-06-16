Эксперты оценят, когда курорты Турцию смогут открыть для россиян

Российские эксперты отправятся в Турцию, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. После этого может быть принято решение о возобновлении авиасообщения с этой страной.

Отмечается, что визит запланирован уже на этой неделе. В состав делегации войдут представители Роспотребнадзора, его научно-исследовательских институтов, Ростуризма и подведомственного учреждения Минздрава.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Турции авиасообщение с этой страной остается ограниченным как минимум до 21 июня включительно.