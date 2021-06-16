Ученые создали "флэшку" из искусственного ДНК

Исследователи под руководством Джеймс Банала смогли поместить файлы данных в капсулы из кремнезема, а затем промаркировать их короткими цепочками ДНК. Такие устройства могут хранить бесконечные объемы информации. Результаты исследований опубликованы на Nature Materials.

Эти короткие цепочки искусственных ДНК подобны этикеткам. Грубо говоря, каждая молекула может служить одним битом информации. Такие ДНК не очень сложно синтезировать, а прочность и долговечность молекулы ДНК общеизвестны ( геном мамонта может храниться более миллиона лет). ДНК также в тысячу раз плотнее флэш-памяти и не потребляет столько энергии.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы ускорить весь процесс инкапсуляции и маркировки данных. По словам Банала, для этого потребуется микрофлюидика (перемещение капель жидкостей на микроуровне).