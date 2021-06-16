Гидрометцентр предупредил об усилении жары до 34 градусов

Североатлантический циклон продолжает господствовать над центром европейской территории.

К концу нынешней недели жара будет только усиливаться, а 22 июня, по предварительным расчетам Гидрометцентра, воздух в Москве может прогреться до плюс 34 градусов. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в четверг в столичном регионе до плюс 25 градусов, в пятницу уже до плюс 28 градусов. В субботу - плюс 30-ть, в воскресенье и понедельник - до 32 тепла. Дальше ожидается усиление жары.

"20 июня может быть перекрыт абсолютный максимум температуры для этого дня. Так, в 1956 году воздух в Москве прогревался до 31,1 градуса. А сейчас мы ожидаем, что может быть и плюс 32 градуса. А вот 21 июня рекорда, скорее всего, не будет. Для этого дня абсолютный максимум - 34,7 градуса. Такая жаркая погода стояла в далеком 1901 году. 22 июня самая жаркая погода была тоже в далеком 1917 году, когда воздух прогрелся до плюс 31,8 градуса", - рассказала Паршина.

Она добавила, что все ближайшие дни погода будет малооблачная и сухая.