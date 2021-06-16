Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против индийского штамма

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал "Интерфаксу": "Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам".

По его словам, проведенные в институте исследования показывают высокую эффективность вакцины "Спутник V" в отношении индийского штамма коронавируса. "Если речь идет об эффективности (вакцины "Спутник V") в лабораторных условиях - есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично", - сказал Александр Гинцбург.

Ученый отметил, что "Спутник V" создает очень большой запас по концентрации антител: "Получив вакцину, человек будет защищен от индийского штамма".