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16.06.2021 16:08

ГК «Галс» завершила сделку по продаже ГОК «Пекин»

Фото: Предоставлено ООО "Галс Управление активами" Фото: Предоставлено ООО "Галс Управление активами"
Фото: Предоставлено ООО "Галс Управление активами"

ОАО "Бэйджинг-Инвест" (входит в ГК "Галс", владелец бренда "Галс-Девелопмент") завершило сделку по продаже здания Гостинично-офисного комплекса "Пекин", общей площадью более 26 тыс. кв. м, расположенного на земельном участке 5,6 тыс. кв. м.

Покупателем выступило акционерное общество "Гостиничный Комплекс "Жемчужина". Предметом сделки стало 100% (353 210 (триста пятьдесят три тысячи двести десять) штук) акций ОАО "ГОК "Пекин". Основным активом продаваемой компании является здание гостиницы "Пекин". Сумма сделки не разглашается.

"Гостиница "Пекин" - удивительный пример знакового городского комплекса с внушительным инвестиционным потенциалом. Реализация подобных премиальных проектов, значимых для города, является для нас, как для интеллигентного девелопера, важной стратегической задачей. Сегодня мы рады сообщить о том, что сделка по продаже здания Гостинично-офисного комплекса "Пекин" завершилась. Мы уверены, что заключение договора о продаже станет началом новой жизни для этого потрясающего проекта", - отметил Виктор Адамов, генеральный директор "Галс Управление активами".

Гостиница "Пекин" построена в 1939-1958 годах в центре Москвы по проекту архитектора Д. Н. Чечулина. Объект располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу ул. Большая Садовая, д. 5. В пешей доступности от объекта находятся Кремль, Красная площадь, главные театры и музеи столицы. Сегодня здание гостиницы является признанным историческим памятником архитектуры сталинского классицизма. К услугам гостей "Пекина" предлагаются 151 комфортабельный номер, современное оснащение и премиальная инфраструктура - два ресторана, лобби-бар и конференц-залы. Все это гармонично сочетается с историческим прошлым комплекса. На территории гостиницы также находятся SPA-центр, салон красоты, кафе и магазины www.hotelpeking.ru.

В портфель коммерческой недвижимости ГК "Галс" (500 тыс. кв. м) входят такие объекты премиального уровня, как БЦ "Искра-Парк" и БЦ Skylight, расположенные на Ленинградском проспекте, "Даниловский Форт" на Даниловской набережной, "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге и уникальный торговый объект - "Центральный Детский Магазин" на Лубянке. Все эти проекты неоднократно удостаивались престижных наград рынка коммерческой недвижимости.

Подробная информация о проекте доступна на сайте

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"

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