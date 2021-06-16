Глава Минсельхоза оценил, каких российских продуктов нам не хватает

По результатам прошлого года в России было произведено менее половины (около 41%) от общего объема потребления фруктов и ягод. Достичь 60% самообеспеченности планируется к 2027 году, сообщил на итоговой коллегии Минсельхоза министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что планка в 60% обозначена в Доктрине продовольственной безопасности. По его оценке, уже к 2025 году удастся вдвое увеличить производство плодов и ягод в организованном секторе.

Не хватает пока России также собственных молока и молочных продуктов. По итогам прошлого года его было произведено чуть более 84% от потребности. Тогда как в Доктрине продбезопасности установлен минимум в 90%.

По оценке министра, при сохранении темпов роста этот показатель будет выполнен к 2027 году. По овощам и бахчевым культурам самообеспеченность по итогам прошлого года составила чуть более 87% - на 3% меньше порогового значения. Минсельхоз прогнозирует, что ежегодный прирост урожая позволит в 2024 году достичь цели.

Также, по словам Патрушева, необходимо увеличить производство собственных семян. В Доктрине продбезопасности установлен минимум в 75%. Но по итогам прошлого года показатель составил чуть более 65%.

"Здесь путь более длительный и кропотливый. Активизируем работу с Минобрнауки", - сказал министр.

Тем не менее, по ключевым позициям Россия обеспечивает себя собственными продуктами, а многих производит больше, чем нужно: например, зерна - в полтора раза, а подсолнечного масла - почти в два раза больше.