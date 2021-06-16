Госдума дала заемщикам право отказаться от допуслуг при получении кредита

Одна из норм запрещает банкам требовать от клиента постоянного наличия на счете неснижаемого остатка - например, в размере суммы ежемесячного платежа. Комментируя эту норму журналистам, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что ситуации бывают разные, в том числе связанные с незапланированными расходами. "И не всегда человек может в течение месяца поддерживать определенный баланс счета", - отметил спикер.

Как ранее пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это является своего рода перестраховкой от забывчивости клиентов - теперь счет можно будет весь месяц держать пустым. Исключением будет тот день, когда банк должен списать очередной платеж.

Одобренный в первом чтении законопроект запрещал кредиторам навязывать дополнительные услуги - в том числе оплату страховых платежей на весь срок страхования.

Ко второму чтению эта поправка была смягчена. Закон в окончательном виде дает право отказаться от допуслуг, которые могут предлагаться при потребительском кредитовании за отдельную плату. А именно, условия оказания услуги должны предусматривать право заемщика отказаться от нее в течение 14 дней со дня согласия. Для этого надо будет подать заявление. Причем можно будет требовать вернуть уплаченные за нее деньги - за вычетом стоимости уже оказанной услуги. Средства должны вернуться на счет в течение семи рабочих дней.

Еще одна норма ограничивает стоимость ипотечных кредитов (пока ограничение действует для потребкредитов). Установят лимит и на размер неустойки за несвоевременный возврат кредита - она не сможет превышать 20% от просроченной задолженности.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.