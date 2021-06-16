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16.06.2021 12:58
Рубрика: Власть

Госдума одобрила ужесточение наказания за незаконный оборот оружия

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон, который ужесточает уголовную ответственность за переделку и сбыт оружия.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Новеллы призваны оказать превентивное воздействие на потенциальных преступников, объяснил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По расчетам депутатов, удастся сократить число подпольных мастерских, в том числе по изготовлению взрывчатых веществ и устройств, и как следствие, минимизировать преступления и незаконный оборот в интересах преступных сообществ.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Наказание предусмотрено за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему.

Максимальное наказание за это будет увеличено с четырех до пяти лет.

А если такие деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения или интернета, будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет (сейчас - от двух до шести лет) со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Организованной группе будет грозить лишение свободы на срок от восьми до 12 лет (сейчас - от пяти до восьми лет) и штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

За незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия и его частей и боеприпасов назначат лишение свободы на срок от четырех до шести лет (сейчас - от трех до пяти лет). А если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору - от шести до восьми лет лишения свободы (вместо от трех до семи лет). Если организованной группой - от восьми до десяти лет (сейчас - от пяти до восьми).

Депутаты привели статистику правоохранительных органов, согласно которой в 2018-2020 годах из незаконного оборота было изъято свыше 67 тысяч единиц огнестрельного оружия, 3,3 миллиона боеприпасов, 14 тысяч взрывных устройств и т.п.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Более 60% изъятого оружия является гражданским, переоборудованным в боевые аналоги.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что свыше 130 тысяч преступлений в сфере оборота оружия зарегистрированы только за три последних года. По его словам, "черные" оружейники освоили технологии переделки охолощенного, сигнального, газового оружия в боевое.

"Масштабы такой деятельности способствуют росту преступности в наших городах и представляют потенциальную угрозу национальной безопасности, так как оружие может изготавливаться в интересах экстремистских и террористических групп, - заявил парламентарий. - Причем все активнее торговля оружием перемещается в интернет".

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