Госдума освободила некоторые рестораны, кафе и бары от уплаты НДС

Документом вносятся изменения в Налоговый кодекс. В нем отмечается, что налоговые льготы коснутся также буфетов, кафетериев, столовых, закусочных, отделов кулинарии.

При этом удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов таких организаций или индивидуальных предпринимателей должен составлять не менее 70 %. При этом налогоплательщики должны будут удерживать НДС у своих иностранных поставщиков.

Новшество не коснется розничной торговли и заготовочной деятельности.

Ранее президент Владимир Путин предложил запустить с 2022 года пилотный проект по плавному переходу компаний общественного питания с упрощенного на общий режим налогообложения.