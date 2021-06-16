Госдума приняла закон о единой цифровой платформе занятости

В России будет создана единая цифровая платформа занятости. Такой закон приняла Госдума. Авторами документа стали парламентарии во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Новый закон позволит гражданам взаимодействовать со специалистами центров занятости населения в режиме онлайн, а также самостоятельно искать работу на сайте общероссийской базы вакансий "Работа в России" через учетную запись на Госуслугах.

Кроме того, документ обязывает значительную часть работодателей - органы власти всех уровней, а также тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию о своих вакансиях.

Новшество поможет эффективно использовать современные технологии на благо соискателей работы, подчеркнул первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Он ожидает, что это значительно облегчит взаимодействие между гражданами, работодателями и службой занятости. У граждан будет выбор - либо очный приход в службу занятости, либо решение вопросов в онлайн-режиме. Это, по его словам, избавляет людей от необходимости "бегать и собирать справки".

При этом соискатели смогут находить вакансии не только по месту регистрации, но и месту фактического пребывания, будут иметь возможность в любом регионе встать на учет в службах занятости либо оформить пособие. А требуемые для этих целей справки будут предоставляться без обязательной явки гражданина.

Володин в комментарии журналистам подчеркнул, что создание единой цифровой платформы расширит возможности трудоустройства и упростит для работодателей поиск персонала. Он также ожидает повышения качества и оперативности работы служб занятости. "Все это будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил президент, - снижению безработицы", - заявил спикер.