Госдума приняла закон в защиту прав дольщиков

Полномочия Фонда защиты прав дольщиков расширят в интересах граждан. На это направлен закон, который приняла Госдума.

Документ защитит законные интересы граждан - участников долевого строительства, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с новым законом Фонд получит право достраивать проблемные объекты и строить новые без использования счетов эскроу. Это необходимо для скорейшего исполнения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства. Кроме того, фонд сможет получать в упрощенном порядке в аренду или безвозмездное пользование земельные участки под строительство многоквартирных домов. А еще он получит возможность направлять на финансирование строительства часть свободных средств. Это также позволит быстрее достраивать дома.

Ко второму чтению депутаты исключили из законопроекту норму, которая могла бы в случае принятия лишить дольщиков права не принимать квартиру у застройщика с недостатками. Ранее она вызвала большой резонанс.