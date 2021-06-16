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Текст:   Татьяна Замахина 
15:26 16.06.2021

Госдума приняла закон в защиту прав дольщиков

Полномочия Фонда защиты прав дольщиков расширят в интересах граждан. На это направлен закон, который приняла Госдума.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Документ защитит законные интересы граждан - участников долевого строительства, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фонд дольщиков займется квартирами для очередников

В соответствии с новым законом Фонд получит право достраивать проблемные объекты и строить новые без использования счетов эскроу. Это необходимо для скорейшего исполнения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства. Кроме того, фонд сможет получать в упрощенном порядке в аренду или безвозмездное пользование земельные участки под строительство многоквартирных домов. А еще он получит возможность направлять на финансирование строительства часть свободных средств. Это также позволит быстрее достраивать дома.

Ко второму чтению депутаты исключили из законопроекту норму, которая могла бы в случае принятия лишить дольщиков права не принимать квартиру у застройщика с недостатками. Ранее она вызвала большой резонанс.

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