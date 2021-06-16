Госдума разрешила фермерам производить коньяк и шампанское

Госдума приняла закон о производстве российской винодельческой продукции. Документ должен стимулировать развитие отечественного виноградарства и виноделия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты из профильного комитета вместе с Минфином вышли на решения, которые позволят многим регионам пополнить региональные бюджеты и создать новые рабочие места. "Законодательство сформировано, причем те проблемные зоны, которые существовали в ситуации, связанной с производством некачественной продукции, сейчас должны уйти в прошлое, - подчеркнул спикер. - Отечественный продукт должен поступить на рынки".

Законопроект уточняет и закрепляет новые термины в сфере виноделия. В частности, вводится определение российского коньяка.

Также предлагается разрешить производство вин, шампанского с защищенным наименованием места происхождения фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. При этом прописывается ряд условий для таких сельхозпроизводителей. Так, в розницу они смогут торговать только в стационарных производственных помещениях по месту нахождения производства этой продукции.