Госдума запретила коллекторам общаться с соседями и близкими должника

Дело в том, что заемщики при получении кредита нередко указывают третьих лиц для обращений по поводу возврата просроченной задолженности, предварительно не заручившись их согласием. И граждане не раз жаловались по этому поводу депутатам.

Документ, исправляющий этот "пробел", внесли в ГД вице-спикер от "ЕР" Ирина Яровая и первый замглавы фракции Андрей Исаев.

"Устанавливаем жесткие правила для действий коллекторов. Давление на граждан неправомерно", - заявила Яровая.

Она пояснила, что только при наличии письменного согласия, полученного предварительно, такое взаимодействие в качестве исключения будет возможным.

Согласно законопроекту, письменное согласие у соседей, родственников и т.п. должен запрашивать не коллектор, а должник.

Оно может быть предоставлено в кредитную организацию в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. Третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его.

"То есть фактически мы устанавливаем презумпцию несогласия граждан на взаимодействие с коллекторами, - заявила Яровая. - И это очень важное правило, так как сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда по поводу долга взаимодействую с третьим лицами, что нарушает законные права и интересы граждан".

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.