Юных читателей на Красной площади ждут более 100 мастер-классов

Российская государственная детская библиотека - традиционный куратор программы "Детская и учебная литература".

Чем порадуют Детская сцена и Детская мастерская? И кстати, что охотнее всего берут в библиотеках юные читатели? Как относятся к нашей современной детской литературе в мире? Поговорим об этом с директором РГДБ Марией Веденяпиной.

Что ждет юных гостей фестиваля?

Мария Веденяпина: Каждый день на фестивале будет тематическим: 17 июня - день семейного чтения, 18 июня - день подростков, 19 июня - день науки и 20 июня посвятим Александру Пушкину. Свое участие подтвердило 101 издательство, в программе порядка 100 встреч с писателями и иллюстраторами, спектаклей, мастер-классов, дискуссий и квестов. На встречу с читателями придут Андрей Усачев, Артур Гиваргизов, Нина Дашевская, Анна Старобинец, Юрий Нечипоренко, Юрий Норштейн, Игорь Олейников, Ольга Монина... Всех и не перечислить.

В третий раз на Красной площади пройдет акция "Подари ребенку книгу". Всем миром поможем пяти сельским библиотекам.

Мария Веденяпина: Мы уже почти семь лет собираем книги для сельских библиотек. Сколько было собрано и разослано книг - не сосчитать. Только РГДБ отправила порядка полмиллиона. У нас в стране 42 тысячи библиотек, большинство из них не в лучшем положении. Некоторые годами не получают новых поступлений. У них огромный дефицит книг современных авторов и просто новых изданий в хорошем полиграфическом исполнении. Посмотрите, сколько выходит новых книг! Это же "золотое время" детской литературы. Другое дело, что тиражи не такие массовые, как хотелось бы. До небольших городов, а тем более поселков, они просто не доходят. Мы предлагаем гостям фестиваля, покупая книги своему ребенку, купить еще одну неизвестному вам ребенку, который тоже очень хочет читать. Книги можно будет оставить на стойках акции.

В Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года фонды библиотек обещают пополнять на 12 миллионов книг ежегодно. Это решит проблему?

Мария Веденяпина: Ребенку нужнановая и интересная книга.

Мария Веденяпина: Красивая цифра. Но среди 42 тысячи библиотек есть и центральные научные, и поселковые. Как думаете, куда пойдут книги? И еще важный момент: обновлять фонды региональных и муниципальных библиотек - задача местных властей. Им на это выделяется финансирование. Другой вопрос, какое и на что оно тратится. То, что сейчас минкультуры вышло с инициативой восстановить субсидии на комплектование региональных библиотек в размере 550 миллионов рублей, - это возвращение к тому, что уже было. Мы за это долго бились. Много это или мало? Вспоминаю 2015 год, первую "Красную площадь", тогда Владимир Путин пришел на нашу площадку и из президентского фонда выделил 50 миллионов рублей на пополнение фондов региональных детских библиотек. Их фонды в тот год увеличились на 21 процент.

38 процентов читателей всех библиотек - дети. Если сегодня в библиотеках не будет детей, завтра там не останется и взрослых читателей. А ребенок пойдет только за новой интересной книгой. Пока же библиотекари вынуждены клеить и переклеивать те немногие книги, что у них есть. Но захочет ли ребенок брать их в руки? А арифметика проста - если на 20 процентов обновить фонд, ровно на столько же увеличится посещаемость библиотеки.

Этой осенью должен пройти долгожданный Всемирный конгресс по детской литературе IBBY (Международный совет по детской литературе), провести его в прошлом году помешала пандемия. Как идет подготовка?

Мария Веденяпина: Конгресс пройдет с 10 по 12 сентября в гибридном формате: офлайн и онлайн. В программе уже заявлено около 250 докладов. Хочу еще раз подчеркнуть, это именно конгресс, а не фестиваль. Это большое событие для всех, кто профессионально занимается детской литературой. Очень надеемся, что к сентябрю ситуация с коронавирусом стабилизируется, границы откроют и наши зарубежные коллеги смогут приехать в Россию. Проведение конгресса совпадает по времени с Международной книжной ярмаркой, и мы специально приглашаем участников на день раньше, чтобы они смогли посетить ярмарку и составить свое представление о нашей литературе.

К конгрессу уже вышел специальный номер журнала Bookbird, который издает IBBY, где мы рассказали обо всех достижениях нашей детской литературы. Сейчас переводим его на русский язык. Одна из секций будет посвящена литературе на национальных языках. На специальной выставке представим "Антологию литературы народов России" и том, посвященный детской литературе. Покажем выставки молодых художников и наших мастеров Татьяны Мавриной и Игоря Олейникова - обладателей золотой медали Андерсена. Ведущие издательства готовят каталог лучших книг, выпущенных за последние годы. Проведем церемонию награждения лауреатов Премии имени Андерсена.

Кстати

Подари ребенку книгу!

На фестивале будут собирать книги для Буринской сельской библиотеки (Владимирская обл.), Тамбарской сельской библиотеки (Кемеровская обл.), Затонской сельской библиотеки (Воронежская обл.), Детской библиотеки Культурно-досугового центра Кировского района (Приморский край), Детской библиотеки села Красноярское (Республика Крым). Если вы не сможете прийти на Красную площадь, книги можно принести в РГДБ по адресу: Калужская площадь, дом 1.

"Российская газета" - постоянный участник акции "Подари ребенку книгу". В этом году мы собираем книги для библиотек Крыма.